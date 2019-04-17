2019-04-17T13:13:52+03:00
Самара по заявкам
Андрей Артемов

Пятиэтажная баня самарского купца Челышева

Пятиэтажная баня купца Челышева, построенная в 1904 году, была оборудована лифтами, комфортабельными номерами, душевыми, буфетами и чайными.Пятиэтажная баня купца Челышева, построенная в 1904 году, была оборудована лифтами, комфортабельными номерами, душевыми, буфетами и чайными.

Экскурсовод Андрей Артемов накануне Чистого четверга рассказывает интересные факты из истории общественных самарских бань

Пятиэтажная баня самарского купца Челышева

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Здравствуйте, друзья! Я экскурсовод Андрей Артемов. В преддверии Чистого четверга, мы вспомним о истории знаменитых самарских бань!

Крупнейшая из них стояла на улице Фрунзе и принадлежала купцам Челышевым. Пятиэтажная баня, построенная в 1904 году, была оборудована лифтами, комфортабельными номерами, душевыми, буфетами и чайными. И с ней же связан громкий скандал случившийся в 1908 году.

18 марта полиция обнаружила в одном из ее номеров компанию пьяных мужчин. А вместе с ними -- женщин легкого поведения и бутылки из под водки. Пикантность в том, что управляющий баней -- Михаил Челышев был ярым поборником трезвости. В ходе следствия выяснилось, что девиц и водку в баню доставляли ее служащие, так как им урезали жалование и они пытались подзаработать.

А спустя три месяца выяснилось, что кутили в банях Челышева работники Жигулевского пивоваренного завода. И полиция в разгар кутежа оказалась там не случайно. Классическая подстава. Альфред фон Вакано вынужден был оправдываться на страницах прессы:

«…О незаконной продаже крепких спиртных напитков в бане Челышова говорили многие. Я считаю эту продажу, кем бы она ни производилась, злом, с которым надо бороться… Исходя из этих соображений, сын мой, Владимир, по просьбе моего служащего Коновалова, дал ему разрешение содействовать полиции в раскрытии ею шинкарства в банях Челышева…»

Банная подстава стала ярким эпизодом борьбы пивовара фон Вакано и ярового зожника Челышева. К слову, на следующий год после нее Михаил Челышев стал городским головой.

А вот его бане не повезло. В 60-х годах она была снесена. От нее остался только адрес -- улица Фрунзе, дом 70.

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