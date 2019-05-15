Новый способ провести выходные: стать волонтером на археологических раскопках!
Что общего у микрорайона "Крутые ключи" и Великой Венгрией: Вместе с археологом Дмитрием Сташенковым открываем историю Самары до каменного векаФото: Антон ЧЕРЕПОК
Какие сокровища скрыты под Самарой, что осталось под фундаментами новых районов и что нужно знать, чтобы не оказаться "черным копателем"
Что общего у микрорайона "Крутые ключи" и Великой Венгрией: Вместе с археологом Дмитрием Сташенковым открываем историю Самары до каменного века
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