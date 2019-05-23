2019-05-24T15:10:39+03:00
У нас на районе. Самара
Вера ЦЫГАНКОВА

Рубить не дадим! Самарцы встали на защиту более 350 деревьев

Власти Самары обещают благоустроить парк возле храма Кирилла и Мефодия, жители просят оставить лесВласти Самары обещают благоустроить парк возле храма Кирилла и Мефодия, жители просят оставить лесФото: Антон ЧЕРЕПОК

Городские власти уверяют, что это аварийные растения. Жители и экологи им не верят

Рубить не дадим! Власти Самары обещают благоустроить парк возле храма Кирилла и Мефодия, жители просят оставить лес

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В студии журналист, блогер, общественник и правозащитник Андрей Асташкин и заместитель руководителя управления развития реконструкции и ремонта департамента городского хозяйства и экологии Алексей Старостин.

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