Рубить не дадим! Самарцы встали на защиту более 350 деревьев
Власти Самары обещают благоустроить парк возле храма Кирилла и Мефодия, жители просят оставить лесФото: Антон ЧЕРЕПОК
Городские власти уверяют, что это аварийные растения. Жители и экологи им не верят
Рубить не дадим! Власти Самары обещают благоустроить парк возле храма Кирилла и Мефодия, жители просят оставить лес
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В студии журналист, блогер, общественник и правозащитник Андрей Асташкин и заместитель руководителя управления развития реконструкции и ремонта департамента городского хозяйства и экологии Алексей Старостин.