28 Май 15:51 2019-05-28T16:35:26+03:00

Дом промышленности в Самаре. Умирающий гигант эпохи конструктивизма 00:00 00:00

Гигант эпохи конструктивизма строился с 1929 по 1933 годы. Дом промышленности и торговли был задуман как центр управления промотраслями огромного Средневолжского края, центром которого в те годы был наш город. Проект предполагал размещение организаций, делового клуба, библиотеки, музея промышленности, зала на 500 человек и столовой.

Что любопытно, в первоначальном проекте Дом промышленности был еще больше, а точнее -- длиннее. Но у советских архитекторов не поднялась рука снести особняк Клодта, в следствии чего правая часть Домпрома получилась урезанной. На угловой ее части должна была быть башня с часами, но при ее строительстве произошло обрушение, погиб рабочий, и от башни было решено отказаться.

Дом промышленности был реконструирован в 1961 году в духе соцреализма. Существовавший на месте главного входа в здание сквозной проезд во двор был заменен вестибюлем, а фасад украсили барельефы изображающие достижения науки и народного хозяйства.

Сейчас Дом промышленности пустует. Из-за деревянных межэтажных перекрытий он признан одной из самых пожароопасных построек Самары. А в 2015 году исследовавшие его эксперты заключили, что он еще и накренился на 29 сантиметров в строну улицы Куйбышева. Вероятнее всего, это произошло из-за плохого состояния подвала – там произошли порывы канализационных труб, и вода размыла фундамент. Но это уже совсем другая история.