От голодного паренька до министра обороны СССР: чем прославился Дмитрий Устинов, в честь которого назвали самарский сквер
История головокружительного успеха самого молодого наркома в Самаре
От голодного паренька до министра обороны СССР: чем прославился Дмитрий Устинов, в честь которого назвали самарский сквер
Здравствуйте, друзья!
Я экскурсовод Андрей Артемов, сегодня мы с вами отправимся в сквер имени Устинова.
В дореволюционные времена на его месте находилась Воскресенская площадь. Своей имя она получила в честь церкви Вознесения Христова, построенной в 1864 году. И конечно же рядом с ней находился один из городских базаров, известный, в частности, своим неблагоустройством.
В 1930-х годах церковь была разобрана на стройматериалы, а вот рынок продолжать здравствовать еще 20 лет. Здесь торговали дровами, досками, оконными рамами и другим деревянными товарами, которые подвозили по Ярмарочному спуску со складов и лесопильных заводов, располагавшихся на месте второй очереди набережной.
В советские годы в павильонах на рынке торговали всем — от керосина до тканей, от мебели до овощей и фруктов.
Наверняка не раз посещал Воскресенский базар, живший неподалеку Митя Устинов. Знал ли он тогда, простой самарский мальчишка, о том, какая головокружительная карьера его ждет?
В Самаре Дмитрий Устинов жил до 13 лет, после чего его семья спасаясь от страшного голода в Поволжье уехала в Самарканд. Там же началась его военная карьера. Подобно товарищу Сухову Дмитрий Устинов успел повоевать с басмачами. В 1941 году он стал наркомом вооружения, самым молодым наркомом на тот момент. А с 1976 по 1984 годы занимал пост министра обороны СССР. Входил в так называемое «малое Политбюро», принимавшее все важнейшие решения страны Советов. Бюст Устинова на Самарской площади появился в мае 1977 года, а уже через год его пытались взорвать. Но это уже совсем другая история.