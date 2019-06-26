СЕГОДНЯ 12:00 2019-06-26T12:22:48+03:00

От голодного паренька до министра обороны СССР: чем прославился Дмитрий Устинов, в честь которого назвали самарский сквер 00:00 00:00

Здравствуйте, друзья!

Я экскурсовод Андрей Артемов, сегодня мы с вами отправимся в сквер имени Устинова.

В дореволюционные времена на его месте находилась Воскресенская площадь. Своей имя она получила в честь церкви Вознесения Христова, построенной в 1864 году. И конечно же рядом с ней находился один из городских базаров, известный, в частности, своим неблагоустройством.

В 1930-х годах церковь была разобрана на стройматериалы, а вот рынок продолжать здравствовать еще 20 лет. Здесь торговали дровами, досками, оконными рамами и другим деревянными товарами, которые подвозили по Ярмарочному спуску со складов и лесопильных заводов, располагавшихся на месте второй очереди набережной.

В советские годы в павильонах на рынке торговали всем — от керосина до тканей, от мебели до овощей и фруктов.

Наверняка не раз посещал Воскресенский базар, живший неподалеку Митя Устинов. Знал ли он тогда, простой самарский мальчишка, о том, какая головокружительная карьера его ждет?

В Самаре Дмитрий Устинов жил до 13 лет, после чего его семья спасаясь от страшного голода в Поволжье уехала в Самарканд. Там же началась его военная карьера. Подобно товарищу Сухову Дмитрий Устинов успел повоевать с басмачами. В 1941 году он стал наркомом вооружения, самым молодым наркомом на тот момент. А с 1976 по 1984 годы занимал пост министра обороны СССР. Входил в так называемое «малое Политбюро», принимавшее все важнейшие решения страны Советов. Бюст Устинова на Самарской площади появился в мае 1977 года, а уже через год его пытались взорвать. Но это уже совсем другая история.