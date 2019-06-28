"После строительства ГЭС нерест стерляди практически сошел к нулю": почему рыбы в Волге становится все меньше
На самые главные вопросы отвечает начальник отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Самарской области Сидорова Галина Владимировна
О правилах рыбной ловли и последствиях обмеления Волги в этом году рассказывает начальник отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Самарской области Галина Сидорова
Всё о ситуации с рыбой в Волге: Сколько, кого и как можно ловить после катастрофического обмеления
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