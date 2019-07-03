3 Июль 15:20 2019-07-03T15:58:17+03:00

"Окон разбили на 6 тысяч рублей!" Зачем в Куйбышеве взорвали бюст Устинова 00:00 00:00

Я экскурсовод Андрей Артемов. Сегодня мы продолжим знакомиться с историей сквера Устинова.

Бюст тогдашнего министра обороны появился в нем 6 мая 1977 года. А уже через год его пытались взорвать. Кто же посягнул на святое?

Их было двое, простые самарские парни Иван Извеков и Андрей Калишин. Они не были диссидентами, но им было свойственно, выражаясь советским языком "низкопоклонничество перед Западом". Рок-музыка, заграничные шмотки, хиппанство и вражеские голоса по радио.

Андрей Калишин учился в куйбышевском политехе, на нефтяном факультете и с детства увлекался пиротехникой. Иван Извеков работал в одной из лабораторий этого института. Так они и встретились.

Доступ к нужным химикатам позволил Калишину смастерить самодельные бомбы, которые он первоначально хотел взорвать в Москве около здания Минфина.

К себе в напарники он взял Ивана Извекова. Последний предложил не ехать в столицу, а взорвать здание Октябрьского райвоенкомата. Первый взрыв состоялся, военкомат лишился двери и окон. Спустя две недели товарищи-подрывники решили повторить его, но бомба не сдетанировала. Эта неудача только подстегнула кураж.

Следующей целью стал бюст Устинова. Взрыв прогремел рано утром 4 ноября 1978 года. Сам бюст не пострадал, его лишь развернуло на 30%, также потрескался постамент. А вот ущерб от выбитых взрывной волной окон потянул на 6 тысяч рублей! Иван Извеков был осужден на 8 лет лишения свободы, которые он провел в «зоне» для политических заключенных. Андрей Калишин, на следствии стал косить под дурачка и был признан невменяемым. В казанской психушке его лечили почти 11 лет.