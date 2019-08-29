29 Авг. 15:21 2019-08-29T15:47:39+03:00

самый топовый матч на Локомотиве произошел 28 июня 84-го года. В Куйбышев приехал театр Ленком со спектаклем «Юнона и Авось».

Как Николай Караченцев в Самаре с вывихнутой ногой судил игру Александра Абдулова 00:00 00:00

Здравствуйте, друзья! Меня зовут Андрей Артемов, в эфире программа "Самара по заявкам". Сегодня мы отправимся к старейшему самарскому стадиону "Локомотиву".

Дата его рождения -- 1925 год. Средств и сил, по старой доброй самарской традиции не хватало и поэтому торжественное открытие спорт объекта случилось спустя два года. Достраивали стадион железнодорожники и энтузиасты-комсомольцы. К слову железнодорожникам стадион стал принадлежать лишь с 1929 года. А до этого "Локомотив" назывался "Красным спортивным стадионом" и «Стадион имени 10-летия Октября».

Здесь же произошло и фактическое рождение футбольных «Крыльев Советов». 3 мая 42 года на «Локомотиве» одноименный клуб противостоял команде капитана Карелина, по сути сборной авиационных заводов Безымянки. Название «Крылья Советов» в годы войны было негласным, так как намекало на наличие в Куйбышеве оборонных заводов и нарушало антишпионскую конспирацию.

Но, пожалуй, самый топовый матч на Локомотиве произошел 28 июня 84-го года. В Куйбышев приехал театр Ленком со спектаклем «Юнона и Авось». И был устроен матч актеров против самарских журналистов.

Он прошел на стадионе «Локомотив» при полном аншлаге. Комментировали игру писатель Эдуард Кондратов и актер Николай Караченцов, который из-за вывиха ноги не смог выйти на поле. Функции тренера команды Ленкома выполнял Олег Янковский, на поле феерил Александр Абдулов. Первый, символический, удар по мячу сделала Татьяна Пельтцер. В итоге команда ленкомовцев одолела журналистскую братию со счетом 6:5.