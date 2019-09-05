5 Сент. 10:00 2019-09-05T16:23:48+03:00

Миллион за три месяца: как "Столичная" из Самары покорила Новый Свет 00:00 00:00

Здравствуйте, друзья! Меня зовут Андрей Артемов, в эфире программа "Самара по заявкам". Сегодня мы с вами отправимся к бывшему спиртоочистительному заводу.

В 1894 году в России была введена винная монополия. Право продавать водку застолбило за собой государство. Остальной алкоголь был обложен акцизным сбором. Придумал все это министр финансов граф Витте.

По его же указу в 1895 году в Самаре был построен казенный спиртоочистительный завод. Он разместился на нынешней улице Льва Толстого, недалеко от железнодорожного вокзала. Всего за три месяца работы он принес в государственную казну более миллиона рублей.

В 1914 году в Российской империи был введен сухой закон. Но уменьшение выпуска водки и питьевого спирта было с лихвой компенсировалось заказами от химических и фармацевтических предприятий.

В 1930 году предприятие стало называться «Самарский Ликёро-Водочный Завод». В ассортименте его продукции появились несколько сортов крепленых вин. Среди них: портвейны с разными номерами, херес белый, портвейн красный, и некоторые другие.

В годы Великой Отечественной войны здесь производили знаменитые «коктейли Молотова». А в 1960 году продукция куйбышевского ликеро-водочного завода вышла на международный рынок. Именно он стал первым из предприятий СССР экспортировать алкогольные напитки в США. Благодаря труду куйбышевцев, жители Нового Света смогли попробовать настоящую русскую водку марки «Столичная». Но это уже совсем другая история.