2019-09-05T16:23:48+03:00
Самара по заявкам
Андрей Артемов

Миллион за три месяца: как "Столичная" из Самары покорила Новый Свет

Здание Самарского ликеро-водочного завода.Здание Самарского ликеро-водочного завода.

В новой серии аудиопутешествия по Самаре краевед Андрей Артемов рассказывает о ликеро-водочном заводе

Миллион за три месяца: как "Столичная" из Самары покорила Новый Свет

00:00
00:00

Здравствуйте, друзья! Меня зовут Андрей Артемов, в эфире программа "Самара по заявкам". Сегодня мы с вами отправимся к бывшему спиртоочистительному заводу.

В 1894 году в России была введена винная монополия. Право продавать водку застолбило за собой государство. Остальной алкоголь был обложен акцизным сбором. Придумал все это министр финансов граф Витте.

По его же указу в 1895 году в Самаре был построен казенный спиртоочистительный завод. Он разместился на нынешней улице Льва Толстого, недалеко от железнодорожного вокзала. Всего за три месяца работы он принес в государственную казну более миллиона рублей.

В 1914 году в Российской империи был введен сухой закон. Но уменьшение выпуска водки и питьевого спирта было с лихвой компенсировалось заказами от химических и фармацевтических предприятий.

В 1930 году предприятие стало называться «Самарский Ликёро-Водочный Завод». В ассортименте его продукции появились несколько сортов крепленых вин. Среди них: портвейны с разными номерами, херес белый, портвейн красный, и некоторые другие.

В годы Великой Отечественной войны здесь производили знаменитые «коктейли Молотова». А в 1960 году продукция куйбышевского ликеро-водочного завода вышла на международный рынок. Именно он стал первым из предприятий СССР экспортировать алкогольные напитки в США. Благодаря труду куйбышевцев, жители Нового Света смогли попробовать настоящую русскую водку марки «Столичная». Но это уже совсем другая история.

Скачать передачу [mp3, 1.9 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 (846) 379-39-39+7 (927) 790-09-60
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
В небе над Сызранью снова сняли на видео НЛО
Тольяттинский «Акрон» обыграл ижевский «Зенит» в матче ПФЛ
В колониях Самарской области прозвенел первый звонок и прошли торжественные линейки
В Самаре из-за Дня города усилят работу общественного транспорт
В Сызрани без горячей воды оставят несколько домов, школу и три детских сада
В Самарской области в 2020 году изменят прожиточный минимум для пенсионеров
В Самаре в районе 19 км Московского шоссе все-таки сделают дублер
Рекламы на улицах станет меньше на 25%: в Самаре стартует аукцион на аренду билбордов
Конец ремонта близок: в Самаре на улице Стара-Загора начали укладывать асфальт
В Тольятти глава организации-должника попался на передаче взятки приставу через посредницу
Выставка-пристройка бездомных кошек и модных показ одежды из вторсырья: в Самаре в ТЦ МЕГА пройдет фестиваль добрых дел
АВТОВАЗ назвал цены на новинку - LADA Granta Drive Active
В Самаре может появиться памятник отцу и сыну Аксаковым
В Самарскую область завезли бесплатные вакцины от гриппа
В Самаре состоялся самый массовый сеанс производственной гимнастики
Хинштейн: «Историческое поселение Самары до Полевой? Это перебор»
В Самарской области три ночи подряд будут заморозки
«И за что такое берут бабло?»: В Самарской области сняли клип-пародию на тему «мусорной реформы»
Безлимитный интернет Билайн в Великобритании, Монако и Франции за 199 рублей
Какие дороги перекроют и как будет ходить транспорт в Самаре в День города 2019
Форвард БК «Самара» поедет на Кубок Европы U18 по баскетболу 3x3