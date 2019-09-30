2019-10-07T11:24:08+03:00
Самара по заявкам
Андрей Артемов

Шляпка из обезьянки и перстни с бриллиантами: Как в Самаре одевались мещане, купцы и городской голова Михаил Челышов

Продолжаем исследовать моду дореволюционной Самары с историком и краеведом Андреем Артемовым

Шляпка из обезьянки и перстни с бриллиантами: Как в Самаре одевались мещане, купцы и городской голова Михаил Челышов

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Мы продолжаем наш рассказ о дореволюционной моде. Как бы не ассоциировались те времена с купеческим сословием, но количественно, большую часть населения Самары составляли мещане -- городские обыватели, мелкие торговцы и ремесленники. Зачастую -- переехавшие в город крестьяне.

Их стиль представлял собой симбиоз традиционной деревенской одежды и городского модного костюма. Иногда это приобретало черты китча. Так, самарский городской голова и депутат Госдумы III созыва Михаил Челышов на ее заседания приходил в крестьянской косоворотке.

Крупного домовладельца и успешного предпринимателя в нем выдавал перстень с большим бриллиантом.

Простые самарцы не хотели отставать от состоятельных господ, которые могли себе позволить покупать одежду в модных магазинах на Дворянской и Панской. На их счастье технический прогресс не стоял на месте. Можно было стать самому себе портным купив швейную машину. Так, в 1902 году в Подольске был построен завод компании Зингер. В Самаре их фирменный магазин располагался в доме жены губернского секретаря Валерии Статковской на углу улиц Садовой и Льва Толстого.

Конечно, помимо самой одежды большую роль играли аксессуары. Эти модные акценты могли быть самыми разными: например, шляпка из обезьянки, или шпильки из рога, имитировавшего черепаший панцирь.

С началом Первой мировой войны стиль стал сдержанней. Уходила эпоха богато декорированных кружевных платьев, им на смену пришли платья универсальные, из тканей темных цветов с белым отложным воротником. Практичность и рациональность становились все более актуальными. После Октябрьского переворота тенденция усилилась в разы.

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