25 Окт. 11:00 2019-10-25T11:08:31+03:00

На манной каше и на стиле: что носили куйбышевские стиляги? 00:00 00:00

Мы продолжаем наш рассказ о моде в Самаре. Сегодня мы отправимся в 1954 год, когда в нашем городе появились первые стиляги.

Этой кличкой журнал "Крокодил" наградил молодых людей, которые своей одеждой и манерой поведения, копировали своих сверстников из стран загнивающего Запада, прежде всего из США.

Как же выглядел среднестатистический стиляга? Во-первых, в противовес массово выпускавшимся в СССР широким, мешковатым брюкам они носили узкие. Во-вторых, стильный галстук, чем цветастее и длиннее, тем лучше. В-третьих, удлиненный пиджак на букле. Обувь: ботинки на толстой рифленой подошве, как тогда говорили "на манной каше".

Добыть полную стиляжью амуницию было не просто. В магазинах закрытого Куйбышева такой одежды не продавали. Нужно было идти к портным, либо, обзаводиться связями с нужными людьми, например, моряками, ходившими в загранку.

А вот девушек стиляг было немного. Сами понимаете, в те годы, отступление от общепризнанных канонов внешнего вида, для представительниц прекрасного пола было более тяжким преступлением, чем для парней.

Подруги стиляг носили короткие, чуть выше колена юбки, что по тем временам выглядело вызывающе. В ходу были цветные платья и кофты, иногда с достаточно глубоким декольте. На ногах - капроновые чулки, обязательно с черной пяткой и туфли на высоком мощном каблуке.

Комсомол как мог боролся с чуждыми элементами, в том числе используя физическую силу идеалогических антиподов стиляг - пацанов из ремесленных училищ. Но это уже другая история.