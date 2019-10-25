2019-10-25T11:08:31+03:00
Самара по заявкам
Андрей Артемов

На манной каше и на стиле: что носили куйбышевские стиляги?

Что носили куйбышевские стиляги?Что носили куйбышевские стиляги?

Продолжаем исторический экскурс в прошлое куйбышевской моды

На манной каше и на стиле: что носили куйбышевские стиляги?

00:00
00:00

Мы продолжаем наш рассказ о моде в Самаре. Сегодня мы отправимся в 1954 год, когда в нашем городе появились первые стиляги.

Этой кличкой журнал "Крокодил" наградил молодых людей, которые своей одеждой и манерой поведения, копировали своих сверстников из стран загнивающего Запада, прежде всего из США.

Как же выглядел среднестатистический стиляга? Во-первых, в противовес массово выпускавшимся в СССР широким, мешковатым брюкам они носили узкие. Во-вторых, стильный галстук, чем цветастее и длиннее, тем лучше. В-третьих, удлиненный пиджак на букле. Обувь: ботинки на толстой рифленой подошве, как тогда говорили "на манной каше".

Добыть полную стиляжью амуницию было не просто. В магазинах закрытого Куйбышева такой одежды не продавали. Нужно было идти к портным, либо, обзаводиться связями с нужными людьми, например, моряками, ходившими в загранку.

А вот девушек стиляг было немного. Сами понимаете, в те годы, отступление от общепризнанных канонов внешнего вида, для представительниц прекрасного пола было более тяжким преступлением, чем для парней.

Подруги стиляг носили короткие, чуть выше колена юбки, что по тем временам выглядело вызывающе. В ходу были цветные платья и кофты, иногда с достаточно глубоким декольте. На ногах - капроновые чулки, обязательно с черной пяткой и туфли на высоком мощном каблуке.

Комсомол как мог боролся с чуждыми элементами, в том числе используя физическую силу идеалогических антиподов стиляг - пацанов из ремесленных училищ. Но это уже другая история.

Скачать передачу [mp3, 1.9 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 (846) 379-39-39+7 (927) 790-09-60
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
«Едут сплошным потоком»: сквозной проезд от Воронежской к Стара-Загоре могут закрыть
Пенсионеры и сироты: кто из самацев может получить льготу на оплату вывоза мусора
«На семь градусов выше нормы»: Самару опять ждут аномально теплые выходные
«Только искры летели!»: на трассе в Самарской области у грузовика вспыхнуло колесо
"Вместо священников - инженеры": стало известно, зачем иностранцев «поселили» в Доме архиерейского подворья
Скейт-площадка и новое фортепиано: как нацпроекты меняют жизнь в регионе
В Самаре на первых этажах жилых домов разместят детские сады
Пляжные «Крылья Советов» уступили бразильскому «Фламенго» в четвертьфинале Кубка мировых чемпионов
Страдает склерозом: в Самарской области пенсионерка вышла с кладбища и пропала
В Самаре три автомобиля попали под арест из-за долгов их владельцев за тепло
На трассе под Тольятти на ходу загорелся «КамАЗ»: пострадал водитель
На «Электрощите» отрицают факт претензий к летчику-герою, обвиняемому в мошенничестве на заводе
Требовали деньги: в Сызрани группа молодых людей избила возле школы подростка
Новые подробности дела Зобнина и Семина: в суде рассказали, кто и куда выводил активы "Компаньона"
Сменят зонирование: в Самаре хотят застроить территорию возле бывшего завода клапанов
Как добраться до стадиона «Самара Арена» 27 октября в день матча «Крылья Советов» - «Зенит»
Ударил и уехал: в Новокуйбышевске нашли автомобилиста, который напал на водителя скорой помощи
Какие дороги перекроют в Самаре в день матча «Крылья Советов» - «Зенит»
В Самарской области на полдня отставят без освещения и светофоров дорогу Волжский — Курумоч
Телеканал ТНТ разыграет 30 000 рублей перед матчем «Крылья Советов» — «Зенит»
В Самарской области построят три молочных комплекса на 10 тысяч коров
Уменьшили в два раза: школа на 5-ой просеке в Самаре будет рассчитана только на 600 мест
В Самаре пенсионеры могут лечить зубы со скидкой
В Самаре в больнице имени Пирогова нашли некачественное сливочное масло
У жителя Тольятти в гараже нашли 6 тысяч литров нелегального алкоголя
Был в верхней одежде и без ботинок: в Сызрани в карьере утонул пенсионер
Жители Самары рассказали, сколько времени они мечтают тратить на путь до работы
В Самаре две пассажирки маршрутки пострадали в столкновении с «Калиной» на Заводском шоссе