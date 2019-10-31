СЕГОДНЯ 11:55 2019-10-31T14:42:06+03:00

Дача Головкина хранит тайну страшного убийства? 00:00 00:00

Здравствуйте, друзья! С вами я, экскурсовод Андрей Артемов. В преддверии Хэллоуина я расскажу вам об одном месте, с которым связано сразу несколько мистических и пугающих историй.

Речь пойдет о загородной резиденции купца Константина Головкина, больше известной как дача со слонами. Она построена в 1909 году, в стиле модерн и находится на берегу Волги, там, где заканчивается улица Советской Армии.

Ее владелец, Константин Головкин, имел крайне разнообразные интересы, от живописи до археологии. Как гласит легенда, на своей даче, вдали от любопытных глаз он проводил спиритические сеансы.

Слоны, расположенные рядом с ней тоже не так просты. Под одними из них, как гласит легенда, купец Головкин похоронил свою дочь, умершую в младенческом возрасте.

Еще более интересна скульптура девушки, которую самарцы прозвали Панночкой. Эта красавица в струящихся одеждах с печальным взором как бы намекает нам на трагическую предысторию своего появления здесь.

Есть версия, что в ее образе купец Головкин увековечил память девушки, которая покончила с собой от неразделенной любви к нему. По другой информации Константин Павлович изменял своей жене. И вот одна из его любовниц вздумала шантажировать купца, требуя за молчание немалые деньки. Головкин пригласил ее на дачу, и здесь заставил замолчать навсегда. А скульптура Панночки стала своего рода надгробным памятником.

В 1930-х годах, скульптуры на даче Головкина хотели взорвать. Но не решились. Уже тогда существовало поверье, что человек, разрушивший их тяжело заболеет, и вскоре умрет.