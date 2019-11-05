2019-11-05T18:51:29+03:00
Личные деньги
Антон ЧЕРЕПОК

Как оформить кредитную карту и не пожалеть. Советы по использованию банковских услуг от специалистов "Альфа-банка" в Самаре

"Альфа-банк" расширяет линейку продуктов"Альфа-банк" расширяет линейку продуктов

О том, как эффективно использовать все услуги одного из крупнейших банков страны, в эфире радио "Комсомольская правда - Самара" рассказал управляющий операционным офисом "Самарский" Альфа-Банка Сергей Нагайцев

Как оформить кредитную карту и не пожалеть. Советы по использованию банковских услуг от специалистов "Альфа-банка" в Самаре

00:00
00:00

Скачать передачу [mp3, 11.0 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 (846) 379-39-39+7 (927) 790-09-60
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Мария Захарова собирается спеть и станцевать в сельском ДК Самарской области
Бросились в ледяную реку без раздумий! В Самарской области четырех мальчишек наградят "За спасение жизни"
У вас крыша и там и тут протекает: Общественники Самарской области проверили состояние кровли и пришли в ужас
В Тольятти внушительных размеров собака не подпустила врачей к умирающему хозяину
«Из-за приступа эпилепсии попал в больницу»: появились подробности задержания высокопоставленного налоговика в Самаре
Улучшения в честь юбилея: АвтоВАЗ обновит линию сборки Lada Granta
В Самаре депутат, который мог подкупать экс-главу Фонда капремонта, предстанет перед судом
«Имитировал приступ эпилепсии»: в Самаре при получении взятки задержали налоговика
Появились фото с места убийства пенсионера у детского сада в Самаре
В Самаре в Крутых Ключах открыли мемориальную доску имени героя России Виталия Жалнина
От улицы Казачьей до границы Самары построят новую дорогу с путепроводом
«Лада» подписала вратаря из альметьевского «Нефтяника» Сергея Коробова
Роспотребнадзор начал проверку аквапарка "Виктория"
В Самаре на улице Ново-Садовой в районе «Современника» в 2021 году начнут строить путепровод
В Самаре на несколько дней закроют движение трамваев по улице Ташкентской
Самарский футболист крымской «Таврии» попал в больницу после стычки с соперником в подтрибунном помещении
В Самаре полдня не будут пускать транспорт на улицу Пионерскую
Глава Самары поручила дорожникам не затягивать сроки ремонта Заводского шоссе
У подъезда на проспекте Кирова в Самаре нашли труп зарезанного мужчины
В Самарской области рабочий сорвался с крыши пятиэтажного дома
В Самаре женщина зарезала свою подругу и вынесла ее труп на мороз
В Новокуйбышевске уголовница украла у пенсионерки 117 тысяч рублей, подменив купюрами банка приколов
Кот-пилот, пегас и Зигзаг из «Утиных историй»: в ЦСК ВВС выбирают маскот