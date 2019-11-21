2019-11-21T15:31:28+03:00
Тема дня-Самара
Дмитрий КРИВЕНЦОВАнтон ЧЕРЕПОК

Водителей проверят на хронический алкоголизм. В Самаре образовались гигантские очереди к наркологам из-за новых правил получения медицинской справки

Гость в студии, руководитель "Ночного патруля" Виталий СмордаковГость в студии, руководитель "Ночного патруля" Виталий СмордаковФото: Антон ЧЕРЕПОК

Как новые правила скажутся на автолюбителях, выясняли с руководителем движения "Ночной патруль" Виталием Смардаковым

Водителей проверят на хронический алкоголизм. В Самаре образовались гигантские очереди к наркологам из-за новых правил получения медицинской справки

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