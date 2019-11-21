Водителей проверят на хронический алкоголизм. В Самаре образовались гигантские очереди к наркологам из-за новых правил получения медицинской справки
Гость в студии, руководитель "Ночного патруля" Виталий СмордаковФото: Антон ЧЕРЕПОК
Как новые правила скажутся на автолюбителях, выясняли с руководителем движения "Ночной патруль" Виталием Смардаковым
Водителей проверят на хронический алкоголизм. В Самаре образовались гигантские очереди к наркологам из-за новых правил получения медицинской справки
00:00
00:00