2020-01-15T15:35:11+03:00
Солнечные дети

“На подиуме и перед камерой Ксюша раскрывается каждый раз по-новому”: история маленькой модели-солнышка Ксюши Каштановой.

История маленькой модели-солнышка Ксюши Каштановой.История маленькой модели-солнышка Ксюши Каштановой.

Родители девочки с синдромом Дауна поддерживают любые начинания ребенка - от футбола, до танцев и занятий в школе моделей

“На подиуме и перед камерой Ксюша раскрывается каждый раз по-новому”: история маленькой модели-солнышка Ксюши Каштановой

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Родители девочки с синдромом Дауна поддерживают любые начинания ребенка - от футбола, до танцев и занятий в школе моделей

Родители девочки с синдромом Дауна поддерживают любые начинания ребенка - от футбола, до танцев и занятий в школе моделей

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