“На подиуме и перед камерой Ксюша раскрывается каждый раз по-новому”: история маленькой модели-солнышка Ксюши Каштановой

Родители девочки с синдромом Дауна поддерживают любые начинания ребенка - от футбола, до танцев и занятий в школе моделей