2020-02-06T14:45:55+03:00
Тема дня-Самара
Антон ЧЕРЕПОК

Как купить огнестрельное оружие в Самаре

В студии радио "Комсомольская правда - Самара" начальник отдела лицензионно-разрешительной работы по г. Самаре и Волжскому району Управления Росгвардии по Самарской области подполковник полиции Игорь Игнатов и заместитель начальника отдела подполковник полиции Юрий Ткачев. Фото: Антон ИвойловВ студии радио "Комсомольская правда - Самара" начальник отдела лицензионно-разрешительной работы по г. Самаре и Волжскому району Управления Росгвардии по Самарской области подполковник полиции Игорь Игнатов и заместитель начальника отдела подполковник полиции Юрий Ткачев. Фото: Антон Ивойлов

Разбираемся в тонкостях законодательства и правилах владения и применения огнестрельного оружия вместе с экспертами

Как купить огнестрельное оружие в Самаре. Разбираемся в тонкостях законодательства и правилах владения и применения

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21 Ноября 2019 14:03 - 14:45

Тема дня-Самара

Тема: Водителей проверят на хронический алкоголизм. В Самаре образовались гигантские очереди к наркологам из-за новых правил получения медицинской справки

В студии: Дмитрий КРИВЕНЦОВ, Антон ЧЕРЕПОК
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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