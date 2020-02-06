Как купить огнестрельное оружие в Самаре

В студии радио "Комсомольская правда - Самара" начальник отдела лицензионно-разрешительной работы по г. Самаре и Волжскому району Управления Росгвардии по Самарской области подполковник полиции Игорь Игнатов и заместитель начальника отдела подполковник полиции Юрий Ткачев. Фото: Антон Ивойлов