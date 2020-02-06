Как купить огнестрельное оружие в Самаре
В студии радио "Комсомольская правда - Самара" начальник отдела лицензионно-разрешительной работы по г. Самаре и Волжскому району Управления Росгвардии по Самарской области подполковник полиции Игорь Игнатов и заместитель начальника отдела подполковник полиции Юрий Ткачев. Фото: Антон Ивойлов
Разбираемся в тонкостях законодательства и правилах владения и применения огнестрельного оружия вместе с экспертами
Как купить огнестрельное оружие в Самаре. Разбираемся в тонкостях законодательства и правилах владения и применения
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