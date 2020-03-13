2020-03-13T17:44:48+03:00
Тема дня-Самара

"Температурный режим" и имбирный напиток от коронавируса": в Самарской области ввели новые меры профилактики вирусных инфекций

В аэропорту продолжают проверять пассажиров тепловизорами, а сотрудникам предприятий и бюджетных учреждений начали измерять температуруВ аэропорту продолжают проверять пассажиров тепловизорами, а сотрудникам предприятий и бюджетных учреждений начали измерять температуруФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как защищен наш регион от новой болезни и какие индивидуальные действия не оставят ему лазеек, слушайте в программе Тема дня на радио "КП-Самара" 98.2 FM

"Температурный режим" и имбирный напиток от коронавируса": в Самарской области ввели новые меры профилактики

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