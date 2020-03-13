"Температурный режим" и имбирный напиток от коронавируса": в Самарской области ввели новые меры профилактики вирусных инфекций
В аэропорту продолжают проверять пассажиров тепловизорами, а сотрудникам предприятий и бюджетных учреждений начали измерять температуруФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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"Температурный режим" и имбирный напиток от коронавируса": в Самарской области ввели новые меры профилактики
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