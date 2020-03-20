2020-03-20T19:19:05+03:00
Тема дня-Самара
Вера ЦЫГАНКОВА

"Это еще не карантин, но...": как изменилась жизнь самарцев после введения в регионе особого режима из-за коронавируса

С 16 марта в Самарской области был введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекцииС 16 марта в Самарской области был введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекцииФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самая актуальная информация о количестве заболевших коронавирусом, спросе на антисептики и продукты, а также ограничениях в связи с угрозой распространения опасной инфекции

Самая актуальная информация о количестве заболевших коронавирусом, спросе на антисептики и продукты, а также ограничениях в связи с угрозой распространения опасной инфекции

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