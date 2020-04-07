Дистанционное образование на самоизоляции в Самаре: Насколько готовыми оказались ученики и учителя к использованию интернет-технологий
Переход на дистанционное обучение в Самаре с 6 апреля стал стрессом и для учителей, и для учеников, и для родителейФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
На вопросы ведущих и слушателей радио "Комсомольская правда - Самара" отвечает Заместитель министра образования и науки Самарской области Елена Пинская
Нехватка компьютеров и интернета: Замминистра образования Самарской области рассказала о том, с какими проблемами столкнулись на дистанционном обучении и как их решают
00:00
00:00