2020-04-07T18:01:38+03:00
Тема дня-Самара
Вера ЦЫГАНКОВААнтон ЧЕРЕПОК

Дистанционное образование на самоизоляции в Самаре: Насколько готовыми оказались ученики и учителя к использованию интернет-технологий

Переход на дистанционное обучение в Самаре с 6 апреля стал стрессом и для учителей, и для учеников, и для родителейПереход на дистанционное обучение в Самаре с 6 апреля стал стрессом и для учителей, и для учеников, и для родителейФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

На вопросы ведущих и слушателей радио "Комсомольская правда - Самара" отвечает Заместитель министра образования и науки Самарской области Елена Пинская

Нехватка компьютеров и интернета: Замминистра образования Самарской области рассказала о том, с какими проблемами столкнулись на дистанционном обучении и как их решают

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Тема дня-Самара

Тема: Дистанционное образование на самоизоляции в Самаре: Насколько готовыми оказались ученики и учителя к использованию интернет-технологий

В студии: Вера ЦЫГАНКОВА, Антон ЧЕРЕПОК
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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