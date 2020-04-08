«Офицер МИ-6 Бульмер собирал сведения о куйбышевских оборонных заводах»
Британские дипломаты жили в одном из самых фешенебельных зданий города - во Дворце пионеров на Куйбышева, 151Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Тем не менее британские дипломаты жили в одном из самых фешенебельных зданий города - во Дворце пионеров на Куйбышева, 151
"Офицер МИ-6 Бульмер собирал сведения о куйбышевских оборонных заводах". Тем не менее, британские дипломаты жили в одном из самых фешенебельных зданий города - во Дворце пионеров на Куйбышева, 151
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