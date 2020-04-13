Летчик Вадим Фадеев и актер Вячеслав Невинный: знаменитые ученики куйбышевской шестой школы имени Ломоносова. До Великой отечественной войны в здании на улице Фрунзе 138 была Вторая мужская гимназия, а сейчас здесь институт культуры

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