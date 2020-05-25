"Эти люди ничем не отличались от других. О том, что все они были героями, мы зачастую узнаем только сегодня": Валерий Шевалье

"Эти люди ничем не отличались от других. О том, что все они были героями, мы зачастую узнаем только сегодня": председатель первичной профсоюзной организации "Газпром трансгаз Самара профсоюз" Валерий Шевалье о рождении проекта "Живые письма"

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