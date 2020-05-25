2020-05-25T10:39:52+03:00
Живые письма
Антон ЧЕРЕПОК

"Эти люди ничем не отличались от других. О том, что все они были героями, мы зачастую узнаем только сегодня": Валерий Шевалье

Совместный проект радио “Комсомольская правда - Самара” и первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз Самара профсоюз»Совместный проект радио “Комсомольская правда - Самара” и первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз Самара профсоюз»Фото: Людмила Филатова

О том, как родился проект "Живые письма" и его значимости рассказывает председатель первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз Самара профсоюз» Валерий Шевалье и специалист по связям с общественностью Оксана Лохмачева

"Эти люди ничем не отличались от других. О том, что все они были героями, мы зачастую узнаем только сегодня": председатель первичной профсоюзной организации "Газпром трансгаз Самара профсоюз" Валерий Шевалье о рождении проекта "Живые письма"

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