"Эти люди ничем не отличались от других. О том, что все они были героями, мы зачастую узнаем только сегодня": Валерий Шевалье
Совместный проект радио “Комсомольская правда - Самара” и первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз Самара профсоюз»Фото: Людмила Филатова
О том, как родился проект "Живые письма" и его значимости рассказывает председатель первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз Самара профсоюз» Валерий Шевалье и специалист по связям с общественностью Оксана Лохмачева
"Эти люди ничем не отличались от других. О том, что все они были героями, мы зачастую узнаем только сегодня": председатель первичной профсоюзной организации "Газпром трансгаз Самара профсоюз" Валерий Шевалье о рождении проекта "Живые письма"
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