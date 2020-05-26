«На честном слове и на одном крыле!» История войны и мирной жизни легендарного летчика Бориса Падалко

26 Май 2020 2020-05-27T10:31:09+03:00

“На честном слове и на одном крыле!” История войны и мирной жизни легендарного летчика Бориса Падалки 00:00 00:00

Сегодня многие вспоминают о своих родственниках, воевавших на фронтах Великой Отечественной, и это прекрасная возможность поделиться памятью о близких, о тех, кто порой ценой собственной жизни дал нам возможность жить.

Мы назвали программу «Живые письма», потому что наши герои не читают заготовленные тексты и не чувствуют того напряжения, которое неизбежно в студии радиостанции. Мы сами приходим к ним домой, пьем чай и в такой, по-настоящему живой и уютной обстановке говорим о самом сокровенном - мы вспоминаем наших близких такими, какими они были для нас. Дедушками и бабушками, папами и мамами. Так как беседуем мы в домашней обстановке, то и звук нашей программы будет не студийный, а с шумом закипающего чайника, мяуканьем не вовремя запрыгнувшей на колени кошки и шумом двора из приоткрытой форточки.

Сегодня о своем дедушке, Герое Советского Союза, военном летчике Борисе Падалко расскажет Диана Вячеславовна Куля и раскроет подробности, которые лишь слегка упомянуты в энциклопедии. Например, как во время войны Борис Михайлович Падалко познакомился здесь, в Самаре, со своей будущей женой Ниной.

- Он прилетел получать партию самолетов, и их поселили в селе Красный Яр, а бабушка у меня оттуда родом. И где-то там они и познакомились! Потом, когда он приезжал получать еще одни самолеты, его поселили на окраине города. Он знал, где она живет, как-то они договорились о встрече и он добирался на каких-то машинах, на перекладных в сорокаградусный мороз, шел к ней и даже отстреливался от волков! Это такая наша семейная история. Потом они поженились прямо там, в Красном Яру!

Герой Советского Союза Борис Падалко

Во время войны Борис Падалко получил семь боевых ранений, перенес операцию по пересадке кожи. 16 августа 1943 года был подбит зенитной артиллерией, раненый посадил горящий самолет на своей территории, что спасло боевую машину и жизнь экипажу. За этот подвиг Борис Падалко в звании лейтенанта был удостоен своего первого из четырех орденов Красного Знамени.

- Он горел. Он летел в горящем самолете и нужно было обязательно дотянуть, перелететь через линию фронта. Он рассказывал, что чуть не потерял сознание, но долетел до своего аэродрома. Посадив самолет он отключился, и его без сознания доставали из горящей машины.

Я помню, что у него одна нога была сплошным шрамом. Еще у него было ранение в ногу, и после операции одна нога стала короче другой, он сильно хромал всю жизнь. Механики делали специальные педали, чтобы он мог летать.

Осколочное ранение в глаз - им он видел хуже, и даже казалось, что он у него чуть меньше другого.

О Борисе Падалко много писали в газетах, но он всегда оставался скромным и очень душевным человеком

Немного из энциклопедии: Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 августа 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм капитану Падалко Борису Михайловичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

- Он получил это звание, когда ему было 25 лет. Сейчас думаю об этом, ну ведь еще практически мальчишка! Совсем молодой человек со всеми этими орденами. Звание Героя ему дали по совокупности. За то, что они организовывали коридор для вывода белорусских партизан, и многое другое. Он мало рассказывал о войне, но вот одна история мне особенно запомнилась.

Был немецкий бронепоезд, который доставлял много проблем, но его никак не могли обнаружить. Оказалось, у этого поезда на крыше были шпалы, рельсы - в общем, серьезная маскировка, чтобы сложно было его обнаружить с воздуха. Как только немцы чуяли опасность, орудия убирались, все тушилось, ни малейшего дымка.

А дедушка был мастером летать на бреющем полете. И он заметил дымок, начал кружить, нервы у немцев не выдержали, и они дали очередь по самолету.

Дедушка по военной науке сначала разбомбил рельсы с одной стороны, с другой, а потом в несколько заходов уничтожил поезд.

Дедушка начинал летать еще до войны и с первого дня, с 22 июня, принимал участие в боевых вылетах. И они, как более опытные, старались беречь летчиков, которые учились по укороченной программе. Он вызывался на вылеты, как самый опытный, и он особенно гордился тем, что во время его вылетов в его звене никто не погибал.

Он попадал в госпиталь, самолеты возвращались потрепанными, пилоты ранеными, но живыми.

Когда Диана рассказала нам об этом случае, мы вспомнили знаменитую песню американских летчиков: «Хвост горит, бак пробит и машина летит на честном слове и на одном крыле!»

- Кстати, это была одна из самых его любимых песен на 9 Мая! Только они переделали слова на «Ил», «Илушка», и они с бабушкой часто ее пели.

Звание Героя Советского Союза Борис Падалко заслужил в 25 лет

Борис Падалко после войны не летал. Сказались ранения, хотя небо навсегда осталось в его сердце. Уже в конце нашей беседы Диана вспомнила, что у Бориса Михайловича была любимая счастливая песня, с которой он отправлялся на очередное боевое задание.

- Когда он взлетал, у него была песня-талисман. Каждый вылет он ее напевал и считал ее счастливой песней. Песня про друзей - один из Калуги, другой из Костромы. К сожалению, я не запомнила мотив, но знаю, что она ему была особенно дорога.

На самом деле, это песня про двух друзей-моряков! И мы решили именно ей закончить рассказ о замечательном летчике, Герое Советского Союза, грозе немецкой армии и замечательном дедушке, который всем сердцем любил своих внуков. Ведь если эта песня приносила такую удачу всю войну, то пусть она снова зазвучит для всех нас. Для всех, кто живет под мирным небом, которое защитил военный летчик Борис Падалко.