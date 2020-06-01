«Помнит войну до минуты»: как девушка из Чапаевска приближала победу

1 Июнь 2020 2020-06-02T13:30:53+03:00

История Клавдии Карасевой, которая с 1942 года каждый день собирала снаряды для легендарной “Катюши” 00:00 00:00

Если вы скажете «бесствольные системы полевой реактивной артиллерии», то поймут эти слова только военные, либо увлеченные этой темой.

Но произнесите «Катюша», и у каждого перед глазами встанет знаменитый студебекер или ЗиС, с которого в небо устремляются ракеты. Советская боевая машина реактивной артиллерии БМ-13 вошла в историю и культуру нашей страны. Немцы называли ее «Сталинским органом» за характерный звук, который издавало оперение ракет, а советские солдаты ласково звали Катюшей.

Но мало кто знает, что снаряды для легендарной боевой машины собирали в том числе в Чапаевске и что на этом опасном производстве работали молодые девчонки, делая свой вклад в Победу.

Клавдия Леонтьевна Карасева родилась 5 июня 1924 года. Когда началась война, она была совсем юной 17-летней девчонкой. 16 мая 1942 года ее мобилизовали на завод № 309 города Чапаевска. О жизни Клавдии Карасевой, бабушке своего мужа, нам рассказала Татьяна Гребнева

- У нее великолепная память. Она помнит каждую дату, каждый день. Она рассказала, как пошла работать на завод, как было тяжело. Часто не было времени на сон, постоянное чувство голода и, конечно, было страшно работать.

На производстве трудились совсем юные парни и девушки

Производство снарядов было связано с колоссальным риском. К сожалению, даже вдали от фронта невозможно было избежать жертв. 19 сентября 1943 года в 9 часов утра прогремел взрыв в кладовой хранения капсюлей. Тогда погибли 10 человек. А 16 февраля 1944 года в 19 часов 45 минут произошла настоящая катастрофа. В нитрационных мастерских цеха № 7 завода № 15, находившихся почти в самом центре Чапаевска, прогремел взрыв огромной разрушительной силы. Через 4 минуты за ним последовал второй. Очевидцы рассказывали, что во многих домах осыпались оконные стекла, вылетели рамы, над заводом стояло огненное зарево, а территория вокруг него была усеяна обломками оборудования. Ударная волна от взрыва дошла до населенных пунктов в радиусе 25 километров. На месте кирпичных зданий на территории завода, образовались воронки глубиной до 9 метров. Помимо взорвавшихся мастерских были полностью или частично разрушены 52 производственных здания. Погибли 84 человека, более 300 были ранены.

- Когда прогремел взрыв, как раз начиналась ее смена. Они шли на завод, но территория была оцеплена. Им рассказали, что погибло очень много людей. И таких случаев было несколько. А ведь они были молодыми девчонками, и я не представляю себе, как бы я справилась с таким страхом.

Жизнь после войны тоже была нелегкой, но Клавдия Карасева справилась со всеми трудностями.

- После войны она продолжала некоторое время работать на заводе, потом в колхозе. Она осталась одна, растила детей, все одна. Все-таки женщины сильные духом. Сейчас она уже не видит, но всех помнит, узнает по голосу детей и внуков, тепло встречает. Очень добрая и душевная. И когда она говорит, можно заслушаться. Она даже выступала в хоре, пела песни. Это удивительное поколение.

И все же, каким был для Клавдии Карасевой тот день, когда объявили о победе над Германией? Пусть она сама расскажет нам об этом:

- Рано утром 9 мая мы шли к проходной, но нас не пустили. И вдруг объявили - День Победы! И мы все пошли на митинг к Дому культуры. И все время, пока был митинг, шел тихий дождик, но никто не ушел.

Знаменитая «Катюша», боевая машина реактивной артиллерии, получила свое имя по названию ставшей популярной перед войной песни Блантера на слова Исаковского «Катюша». Это случилось во время одного из первых применений, когда батарея капитана Флёрова стреляла по врагу, сделав залп по Базарной площади города Рудня. Стреляли установки с высокой крутой горы — ассоциация с высоким крутым берегом в песне тут же возникла у бойцов.

Клавдии Леонтьевне Карасевой уже 96 лет, но войну она помнит до минуты

Про Клавдию Карасеву не сложили песен, но мы уверены, что после нашей программы больше людей узнает о подвиге тех, кто в тылу делал все для фронта, все для победы.