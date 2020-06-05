5 Июнь 2020 2020-06-08T12:06:13+03:00

«Много раз находился на волосок от смерти». Николай Симонов несколько раз был тяжело ранен, но прошел всю войну, сражаясь на передовой 00:00 00:00

О подвигах тех, кто участвовал в Великой Отечественной войне, написано немало книг. И в последнее время популярен фантастический жанр так называемых попаданцев, как из нашего времени герой попадает в те времена и приближает День Победы, используя свои знания истории.

Но вряд-ли кто-нибудь на самом деле хотел пережить то, через что прошли настоящие люди, и уж точно их истории сильнее и трагичнее любого вымысла.

Сегодня вместе с Еленой Поповой мы расскажем о том, как ее дед Николай Иванович Симонов прошел всю войну с июля 1941 года от боев под Смоленском до 9 мая 1945 года.

Симонов Николай Иванович

- Он был человеком необыкновенной силы духа. Невзгоды, трудности переносил стойко, я никогда от него не слышала жалоб. Удивительно трепетно относился к детям. Он не садился за стол, пока не убеждался, что все младшие члены семьи накормлены, напоены, что с ними все хорошо, все здоровы, все в безопасности.

Николай Симонов был призван на срочную воинскую службу Елховским РВК в сентябре 1939 года. Крепкого парня из Мордвинки сразу же определили в расположение кавалерийского полка в составе Забайкальского военного округа.

В июле 1941 года под Смоленском, налаживая телефонную связь, был тяжело ранен осколком мины:

- Во время очередной бомбежки была нарушена телефонная связь. Его отправили устранить повреждение, и во время исполнения задания его тяжело ранило в голову осколком мины, который так и остался до конца жизни, врачи посчитали слишком опасным его удалять. Ему это причиняло боль, но наш дедушка был такой боевой человек, старой закалки, поэтому никогда он не жаловался.

Как и большинство других солдат, Николай Симонов много раз находился на волосок от смерти и не очень любил вспоминать про войну. Но до сих пор его дети, внуки и правнуки помнят о том, как однажды Николая Ивановича, тяжело раненого солдата, спас безымянный лейтенант:

- Самая запоминающаяся история из моего детства, это когда в Смоленской битве он был ранен в ногу. Санитары наложили жгут, и ему пришлось самому добираться до госпиталя. Когда он был на мосту, началась бомбежка, паника. Лошадь одного из кавалеристов наступила на жгут, сорвав его и дедушка практически потерял сознание. Он признавался, что тогда он уже не думал, что останется в живых. Вдруг откуда-то появился молоденький лейтенант, остановил «полуторку» и так резко скомандовал шоферу, чтобы раненого взяли с собой, что никто не стал спорить.

Когда машина переехала мост, он был взорван.

С тех пор в нашей семье чтят память того безымянного офицера, который спас жизнь дедушке.

После тяжелого ранения Николай Симонов поступил в расположение 86-го кавалерийского Лидского полка 32 Кавалерийской Смоленской Краснознаменной ордена Суворова дивизии, где заместителем командира минометного отделения освобождал Восточную Пруссию, участвовал в сражении за самый укрепленный восточный немецкий город – Кёнигсберг.

О дружбе с 82-мм минометом Николай Симонов вспоминал всю жизнь, а вот о своих боевых подвигах рассказывал редко и неохотно, так что семья узнала о том, как он заслужил свои награды только из архивов Министерства обороны.

Из наградного листа от 26 февраля 1945 года, изложение личного подвига:

«25 января 1945 года в боях за сильно укрепленный населенный пункт Гиртберг наводчик миномета Симонов своим огнем подавил 3 огневых пулеметных точки противника и уничтожил более 10 немецких солдат. 2 февраля 1945 года в районе ж/д платформы 2-мя километрами южнее города Вормдит, участвуя в отражении 3 контратак превосходящих сил пехоты противника, товарищ Симонов прямой наводкой уничтожил станковый пулемет противника с прислугой и более 20 немецких солдат и офицеров. Достоин награды - ордена Славы 3 степени».

«27 апреля 1945 года в районе д. Фридрихсвальде наводчик, младший сержант Симонов поддерживал наступление эскадрона минометным огнем. Огнем своего миномета истребил 10 немецких солдат и подавил 2 огневые точки противника с их прислугой.

29 февраля 1945 года, обеспечивая переправу через р. Хавель в районе деревни Бургвалль, уничтожил 2 автомашины противника с боеприпасами и до 10 немецких солдат. Его расчет дал возможность эскадрону без потерь переправиться через водную преграду».

В наградном списке красноармейца Симонова также орден Отечественной войны, медали «За боевые заслуги», «За взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией».

Николай Иванович Симонов вернулся на родину только в мае 1946 года, где и встретил свою будущую жену Евдокию Александровну:

- У бабушки с дедушкой есть дочь - моя мама Валентина Николаевна, есть сын, мой дядя Виктор Николаевич. Есть внук, мой брат Олег, есть внучки - я и Ольга. Правнуки - Николай, Дарья, Александра. Дедушка застал своих правнуков. Мой сын Николай хорошо запомнил дедушку. Как они вместе доставали ордена и медали 8 мая и начищали награды. С огромной теплотой вспоминает о нем.

Симонова Евдокия Александровна

Каждый год родственники Николая Ивановича Симонова участвуют в акции «Бессмертный полк», с гордостью и благодарностью держа в руках портрет героя, который прошел всю войну, не падая духом даже в самые тяжелые моменты.