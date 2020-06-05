«Много раз находился на волосок от смерти»
Николай Симонов несколько раз был тяжело ранен, но прошел всю войну, сражаясь на передовой
«Много раз находился на волосок от смерти». Николай Симонов несколько раз был тяжело ранен, но прошел всю войну, сражаясь на передовой
О подвигах тех, кто участвовал в Великой Отечественной войне, написано немало книг. И в последнее время популярен фантастический жанр так называемых попаданцев, как из нашего времени герой попадает в те времена и приближает День Победы, используя свои знания истории.
Но вряд-ли кто-нибудь на самом деле хотел пережить то, через что прошли настоящие люди, и уж точно их истории сильнее и трагичнее любого вымысла.
Сегодня вместе с Еленой Поповой мы расскажем о том, как ее дед Николай Иванович Симонов прошел всю войну с июля 1941 года от боев под Смоленском до 9 мая 1945 года.
Симонов Николай Иванович
- Он был человеком необыкновенной силы духа. Невзгоды, трудности переносил стойко, я никогда от него не слышала жалоб. Удивительно трепетно относился к детям. Он не садился за стол, пока не убеждался, что все младшие члены семьи накормлены, напоены, что с ними все хорошо, все здоровы, все в безопасности.
Николай Симонов был призван на срочную воинскую службу Елховским РВК в сентябре 1939 года. Крепкого парня из Мордвинки сразу же определили в расположение кавалерийского полка в составе Забайкальского военного округа.
В июле 1941 года под Смоленском, налаживая телефонную связь, был тяжело ранен осколком мины:
- Во время очередной бомбежки была нарушена телефонная связь. Его отправили устранить повреждение, и во время исполнения задания его тяжело ранило в голову осколком мины, который так и остался до конца жизни, врачи посчитали слишком опасным его удалять. Ему это причиняло боль, но наш дедушка был такой боевой человек, старой закалки, поэтому никогда он не жаловался.
Как и большинство других солдат, Николай Симонов много раз находился на волосок от смерти и не очень любил вспоминать про войну. Но до сих пор его дети, внуки и правнуки помнят о том, как однажды Николая Ивановича, тяжело раненого солдата, спас безымянный лейтенант:
- Самая запоминающаяся история из моего детства, это когда в Смоленской битве он был ранен в ногу. Санитары наложили жгут, и ему пришлось самому добираться до госпиталя. Когда он был на мосту, началась бомбежка, паника. Лошадь одного из кавалеристов наступила на жгут, сорвав его и дедушка практически потерял сознание. Он признавался, что тогда он уже не думал, что останется в живых. Вдруг откуда-то появился молоденький лейтенант, остановил «полуторку» и так резко скомандовал шоферу, чтобы раненого взяли с собой, что никто не стал спорить.
Когда машина переехала мост, он был взорван.
С тех пор в нашей семье чтят память того безымянного офицера, который спас жизнь дедушке.
После тяжелого ранения Николай Симонов поступил в расположение 86-го кавалерийского Лидского полка 32 Кавалерийской Смоленской Краснознаменной ордена Суворова дивизии, где заместителем командира минометного отделения освобождал Восточную Пруссию, участвовал в сражении за самый укрепленный восточный немецкий город – Кёнигсберг.
О дружбе с 82-мм минометом Николай Симонов вспоминал всю жизнь, а вот о своих боевых подвигах рассказывал редко и неохотно, так что семья узнала о том, как он заслужил свои награды только из архивов Министерства обороны.
Из наградного листа от 26 февраля 1945 года, изложение личного подвига:
«25 января 1945 года в боях за сильно укрепленный населенный пункт Гиртберг наводчик миномета Симонов своим огнем подавил 3 огневых пулеметных точки противника и уничтожил более 10 немецких солдат. 2 февраля 1945 года в районе ж/д платформы 2-мя километрами южнее города Вормдит, участвуя в отражении 3 контратак превосходящих сил пехоты противника, товарищ Симонов прямой наводкой уничтожил станковый пулемет противника с прислугой и более 20 немецких солдат и офицеров. Достоин награды - ордена Славы 3 степени».
«27 апреля 1945 года в районе д. Фридрихсвальде наводчик, младший сержант Симонов поддерживал наступление эскадрона минометным огнем. Огнем своего миномета истребил 10 немецких солдат и подавил 2 огневые точки противника с их прислугой.
29 февраля 1945 года, обеспечивая переправу через р. Хавель в районе деревни Бургвалль, уничтожил 2 автомашины противника с боеприпасами и до 10 немецких солдат. Его расчет дал возможность эскадрону без потерь переправиться через водную преграду».
В наградном списке красноармейца Симонова также орден Отечественной войны, медали «За боевые заслуги», «За взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией».
Николай Иванович Симонов вернулся на родину только в мае 1946 года, где и встретил свою будущую жену Евдокию Александровну:
- У бабушки с дедушкой есть дочь - моя мама Валентина Николаевна, есть сын, мой дядя Виктор Николаевич. Есть внук, мой брат Олег, есть внучки - я и Ольга. Правнуки - Николай, Дарья, Александра. Дедушка застал своих правнуков. Мой сын Николай хорошо запомнил дедушку. Как они вместе доставали ордена и медали 8 мая и начищали награды. С огромной теплотой вспоминает о нем.
Симонова Евдокия Александровна
Каждый год родственники Николая Ивановича Симонова участвуют в акции «Бессмертный полк», с гордостью и благодарностью держа в руках портрет героя, который прошел всю войну, не падая духом даже в самые тяжелые моменты.