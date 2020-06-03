Массовое расселение в исторической части Самары. Благо для жителей ветхих домов или угроза облику города?
Разбираемся в цене квадратных метров, адресах и что делать, если вы не согласны с экспертизой
Массовое расселение в исторической части Самары. Благо для жителей ветхих домов или угроза облику города? Разбираемся в цене квадратных метров, адресах и что делать, если вы не согласны с экспертизой
В эфире программы "Городская среда" советник губернатора по градостроительной политике Виталий Стадников, руководитель Департамента градостроительства Самары Сергей Шанов, зам руководителя Департамента по жилищным вопросам Виктор Федоренчик, член ВООПиК и идеолог фестиваля сохранения исторической среды "ТомСойерФест"Андрей Кочетков.