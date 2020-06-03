2020-06-03T19:10:33+03:00
Городская среда
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Антон ЧЕРЕПОК

Массовое расселение в исторической части Самары. Благо для жителей ветхих домов или угроза облику города?

Сотни домов в Самаре готовят к расселениюСотни домов в Самаре готовят к расселениюФото: Антон ЧЕРЕПОК

Разбираемся в цене квадратных метров, адресах и что делать, если вы не согласны с экспертизой

Массовое расселение в исторической части Самары. Благо для жителей ветхих домов или угроза облику города? Разбираемся в цене квадратных метров, адресах и что делать, если вы не согласны с экспертизой

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В эфире программы "Городская среда" советник губернатора по градостроительной политике Виталий Стадников, руководитель Департамента градостроительства Самары Сергей Шанов, зам руководителя Департамента по жилищным вопросам Виктор Федоренчик, член ВООПиК и идеолог фестиваля сохранения исторической среды "ТомСойерФест"Андрей Кочетков.

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