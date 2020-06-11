"Война не только забирала жизни. Она разлучала семьи": новый выпуск программы «Живые письма» посвящен героям Павлу и Александру Лапиным

11 Июнь 2020 2020-06-11T10:14:02+03:00

"О подвигах своих прадедушек узнала только сейчас". Истории Александра и Павла Лапиных 00:00 00:00

Война не только забирала жизни. Она разлучала семьи, разводя близких людей на тысячи километров друг от друга. Война стирала связи между людьми подобно тому, как в школьном классе смывают мел с доски - кто не успел записать задание, адрес, имя, фамилию, тот опоздал. Но в школе можно спросить задание у товарищей, а человеку, потерявшему все ниточки, которые связывали его с родными и близкими, остаются архивы. Документы, разбросанные по всей стране.

Наша история посвящена двум братьям, Павлу и Александру Лапиным, прошедшим войну. И хрупкой девушке Виктории Косныревой, которая нашла своих близких спустя 75 лет после Победы.

- Что я знала про своих дедушек и бабушек? Я знала, что они были тружениками тыла, но не воевали. Но я связалась со своими дальними родственниками, и они рассказали, что у моего дедушки были братья - Павел и Александр. Они прошли всю Великую Отечественную войну. Я начала искать их истории на сайте, но там очень много ссылок, очень много однофамильцев, много данных об одном и том же человеке в разных источниках.

Но я нашла по месту рождения - Коми АССР. Я познакомилась с сыном Александра Лапина, узнала, что у меня есть родственник. Мы очень долго говорили по телефону.

Александр Лапин

Спустя много лет после Победы Александр Андреевич Лапин оставил записи о своем боевом пути:

«В сорок первом, как поется в песне, «прокричали репродукторы беду». И я 29 июля получил повестку из военкомата, а на следующий день паровоз тащил наш большой состав с призывниками к Ленинграду. Небольшая первоначальная военная подготовка в казарме и в окопы. Нет смысла рассказывать о том, какова была обстановка в 41-м на Ленинградском фронте. Немцы из кожи лезли, чтобы овладеть городом на Неве, а мы костьми ложились, чтобы не отдать врагу на поругание Северную Пальмиру. Много нашего брата там погибло, но город мы не сдали. Мне пришлось держать оборону города на Васильевском острове. Там же, в промежутках между боями, окончил курсы пулеметчиков и младших лейтенантов».

В сентябре 1941 года, когда гитлеровцы вплотную подошли к Ленинграду, Александр Лапин был направлен в составе 701 отдельного учебного минометного полка в качестве командира расчета для отражении атак гитлеровцев под Лигово. Здесь в ожесточенных боях 18 сентября 41 года был легко ранен в левое предплечье осколками вражеского снаряда.

Через два года, будучи в должности командира стрелковой роты в составе 576 стрелкового полка 115 стрелковой дивизии, при наступлении на железнодорожную станцию Пустошка в Калининской области вновь был ранен в это же плечо, но на этот раз тяжело - с повреждением лучевой кости.

Александр Лапин провел в госпитале восемь месяцев, после чего медицинская комиссия признала его ограниченно годным к строевой службе. Он был направлен в Рязань в отдельный офицерский полк, а в декабре 1945 года уволен в запас.

Александр Лапин награжден медалью «За оборону Ленинграда», медалью «За отвагу», орденом Отечественной войны I степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Павел Лапин

Павел Андреевич Лапин был призван на фронт в 1942 году, через год после старшего брата. О своих подвигах никогда не рассказывал, и о его боевом пути остались лишь записи в наградных листах, но в каждой строчке документов звучит мужество этого человека.

Из наградного листа к ордену Красной Звезды:

«Товарищ Лапин 23.11.1944 г. при прорыве обороны и боях за овладение селом Остров проявил себя отважным командиром орудия. Его храбрость и смелость служили лучшим примером для его расчета.

Свое орудие под сильным артиллерийским минометным и пулеметным огнем товарищ Лапин выдвинул на близкое расстояние, под покровом ночи оборудовал и замаскировал оборонительный пункт.

С началом боя его орудие вело интенсивный огонь по огневым точкам и скоплениям пехоты противника. Сам Лапин, часто меняя свое положение на местности, непрерывно корректировал огонь своего орудия. Мины и снаряды рвались рядом, но это не смутило его. В этом бою его орудие уничтожило 2 противотанковых орудия, было разбито 4 дома, превращенных противником в оборонительные пункты, уничтожено, кроме того, 2 пулеметных точки, истреблено до 15 солдат противника».

Из наградного листа к ордену Отечественной войны II степени:

«За период боевых действий с 15 по 25 января 1945 года зарекомендовал себя дерзким, бесстрашным командиром орудия. 15 января 1945 года в бою с засадой танков в селе Особница героически отразил контратаку автоматчиков, обеспечив другой батарее возможность вести борьбу с танками и самоходными установками.

25 января 1945 года участвовал в героическом штурме опорного пункта немцев в районе Средний Борвальд. В этом бою он был тяжело ранен, но не ушел с поля боя, с оставшимися в живых товарищами удерживал рубеж до подхода нашей пехоты. Этот бой обеспечил успешное продвижение на большом участке. Достоин правительственной награды - ордена Отечественной войны II степени».

Акция «Бессмертный полк» - это не просто дань уважения родным, защищавшим нашу страну. Для Виктории Косныревой это возможность почувствовать своих близких здесь, рядом с собой, спустя столько лет разлуки. Ведь что есть бессмертие, как не память о близких?

- Когда я печатала текст, слезы наворачивались, переживая за все, что с ними произошло. Очень больно от того, что я раньше ничего не знала о своих двоюродных дедушках. Но ведь лучше поздно, чем никогда.

Я обязательно распечатаю их фотографии, и мы с семьей пройдем по Самаре с их портретами. Я знаю, что, будь у них такая возможность, они шли бы рядом, радовались бы… Но за них это сделаю я.

Александр и Павел Лапины, как и миллионы других, - герои, защитившие нас. Восстанавливая их историю, переписывая наградные листы и архивные заметки, рассказывая своим детям и внукам о своих близких, мы воплощаем в жизнь великую строку из стихотворения Ольги Бертгольц, ставшую символом нашей памяти: «Никто не забыт, ничто не забыто».