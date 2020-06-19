19 Июнь 2020 2020-06-20T09:41:33+03:00

"Оставалось четверо детей. Никто не выжил": внук рассказал о подвиге самарского ветерана Самарцева 00:00 00:00

«Мне было 6 лет, когда его не стало. Но я помню, как мы собирались ребятней на пороге, мы жили в доме. И вот около печки у него была махорка, он сам ее выращивал. Вот он делал самокрутку, слизывал, и я до сих пор помню запах махорки. Дыма так много было, особенно в задней комнате! Но это было очень впечатляюще. Он был седой такой, сухой, мышцы как камень. Запомнилось, как курил эту махорочку, было приятно с дедушкой сидеть. Это сейчас понимаешь, какие были хорошие моменты. Знать бы, побольше пообщался бы с дедушкой».

Этими словами генеральный директор «Газпром трансгаз Самара» Владимир Субботин начинает рассказ о своем ветеране. Максим Витальевич Самарцев родился в 1915 году. Его призвали на финскую войну - а через небольшое время - как он сам говорил: «Постирал гимнастерку, она только подсохла» - он ушел на Великую Отечественную. С 22 июня 1941 года он был на войне и вернулся в 1946 году.

Дома он оставил жену и четверых детей. Когда вернулся - все дети умерли, такой был страшный голод. Потом в семье появились еще четверо - среди них и мама Владимира Субботина.

«За время боев с фашистскими варварами товарищ Самарцев проявил себя отважным, храбрым и мужественным орудийным номером. 24 июля 1941 года в районе села Савицы противник открыл ураганный огонь по огневой позиции. Отважный товарищ Самарцев один, не отходя от орудия, приводил его к походному положению для отхода на новую огневую позицию. Впоследствии под огнем противника, не щадя своей жизни, он сумел спасти запасную панораму и благополучно вернулся к своему расчету», - гласит выписка из наградного листа. Официальные слова, но что за ними?

- Это те награды, которые описаны в «Памяти народа», но есть ордена, которые еще не рассекречены. Когда в 1983 году мы провожали его в последний путь, мы с внуками несли его награды, а нас было больше 10 человек. Ну и дедушка не любил про это говорить и просил не расспрашивать. Никогда не говорил про ранения, хотя мы видели следы, было ранение в руку, на теле были следы пулевых ранений, - вспоминает Владимир Субботин.

Орден Великой Отечественной войны. Орден Красной Звезды. В наградных листах только цифры: уничтожил 40 вражеских солдат и офицеров, уничтожил грузовую автомашину, подавлены три батареи...

- У них было свое боевое братство. Встречались, чтобы никто не видел, без посторонних. Там вспоминали о войне, как это было, что это было, - говорит внук героя.

Это была программа «Живые письма». Берегите своих родных и близких и храните память о тех, кто прошел через самую страшную войну в истории человечества, чтобы мы были живы.