Сколько стоит стать банкротом?
О том, как сохранить единственное жилье в случае банкротства, как правильно его оформить и какие последствия грозят при банкротстве физическому лицу рассказываем в программе "Семейное право" с Ириной Акулиной и Юрием Ханжиным
Сколько стоит стать банкротом? Рассказываем о всех тонкостях, последствиях и способах сохранения имущества в случае банкротства физического лица
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