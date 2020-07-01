2020-07-01T14:50:32+03:00
Тема дня-Самара
Евгения ГУЛЯЕВА

Сколько стоит стать банкротом?

В студии радио "Комсомольская правда - Самара" юристы Ирина Акулина и Юрий ХанжинВ студии радио "Комсомольская правда - Самара" юристы Ирина Акулина и Юрий Ханжин

О том, как сохранить единственное жилье в случае банкротства, как правильно его оформить и какие последствия грозят при банкротстве физическому лицу рассказываем в программе "Семейное право" с Ириной Акулиной и Юрием Ханжиным

Сколько стоит стать банкротом? Рассказываем о всех тонкостях, последствиях и способах сохранения имущества в случае банкротства физического лица

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За юридической помощью от экспертов программы "Семейное право" можно обратиться по телефону 225-29-29 и на сайт Advokat-akulina.ru

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Тема дня-Самара

Тема: Дистанционное образование на самоизоляции в Самаре: Насколько готовыми оказались ученики и учителя к использованию интернет-технологий

В студии: Вера ЦЫГАНКОВА, Антон ЧЕРЕПОК
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