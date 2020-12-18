Спасая любимого, сама попала за решетку: в Сызрани вынесли приговор лже-адвокатше

На деньги сызранской медсестры мошенники купили квартиру в Ростове-на-Дону Фото: Соцсети

В Сызрани огласили приговор Арине (имена героев этой истории изменены. Прим.автора), которая осенью прошлого года вместе со своим сообщником сыграла на чувствах молоденькой медсестры.

Напомним, по версии следствия, план разработал Армен: мужчина отбывает наказание за сексуальное насилие над несовершеннолетней, и это не первая его «ходка». Мужчина мотает срок в колонии в Ростове-на-Дону и знакомится с дамами по всей России при помощи соцсетей.

Так лет 8 назад он встретился с Ариной, между ними каким-то образом завязалась довольно прочная любовная связь: женщина регулярно ездила к нему на длительные свидания, собирала ему передачки, снабжала деньгами. Следователи считают, что она же привезла ему SIM-карты, при помощи которых он дурил женщин по всей стране. Но этим ее роль в криминальной жизни Армена не ограничилась.

В прошлом году Армен познакомился с Марьяной из Сызрани – девушкой-фельдшером на «Скорой помощи». И вот тут началась игра по-крупному:

Мужчина отбывает срок за изнасилование несовершеннолетней, но это не мешает ему вести жизнь, полную любовных переживаний и приключений Фото: Соцсети

- Он сообщил ей, что поехал в составе спортивной команды на конференцию в Санкт-Петербург, на одной из остановок на него напали двое неизвестных, завязалась драка, во время которой Армен избил нападавших, за что попал в полицию, - говорят следователи.

Конечно же, далее речь шла не только о пропущенных соревнованиях, но и о загубленной спортивной карьере и даже жизни: полицейские якобы советовали дать пострадавшим денег, чтобы те забрали заявления, но необходимой суммы у Армена не было.

И тут на помощь пришла Марьяна. Армен дал ей контакт своего «адвоката», роль которого сыграла Арина. По версии следствия, Арина объяснила Марьяне всю серьезность ситуации и дала номер банковской карты, куда нужно перевести деньги. А доверчивая сызранка набрала кредитов, влезла в долги и отправила «адвокату» 1,9 млн рублей.

Когда стало понятно, что дело нечисто, и Марьяна обратилась в полицию, Арина уже успела купить на ее деньги квартиру в Ростове-на-Дону. Силовики смогли выйти на след подозреваемых и задержали их.

Девушка прониклась сочувствием к "спортсмену", влезла в долги и кредиты, после чего перевела на его "спасение" 1,9 млн рублей Фото: Соцсети

По данным собственных источников «КП-Самара» в следствии, Арина сначала отпиралась: по ее словам, Армен обманул и ее тоже, представив Марьяну в качестве своей бывшей, которая готова проспонсировать его освобождение из колонии. А квартиру она бы переписала на него сразу после освобождения.

Позже женщина заключила сделку со следствием, дала подробные показания и признала вину. Этим летом ей предъявили обвинение в мошенничестве и отправили под суд.

Заседания несколько раз откладывали, но в итоге суд рассмотрел ее дело в особом порядке, признал ее виновной и приговорил к 3 годам колонии общего режима. Также Арину обязали вернуть Марьяне 1,9 млн рублей. Чтобы «расчет» точно состоялся, суд наложил арест на квартиру, купленные на деньги сызранки, плюс постановил обратить в счет возмещения ущерба 298 тысяч рублей, которые при обыске нашли у Арины дома.

Судя по информации на сайте суда, приговор не был обжалован и уже вступил в законную силу.

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