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«На фото они казались счастливыми»: отца пятерых детей арестовали за изнасилование дочери в Тольятти

На мужчину возбуждено уже несколько уголовных дел, его знакомые шокированы, но некоторые подозревали неладное
Михаил ГОРЮНОВМихаил ГОРЮНОВ
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Расследование уголовного дела продолжается, история шокировала многих жителей Тольятти

Расследование уголовного дела продолжается, история шокировала многих жителей Тольятти

Фото: СОЦСЕТИ

Неоднозначное поведение

Правоохранители разбираются в жестоком преступлении. Многодетный отец из Тольятти расстался с женой и оказался замешан в сексуальном скандале с участием собственных воспитанников. Сейчас мужчина арестован за изнасилование собственной дочери и домогательства до нее.

Обвиняемый — 42-летний Ефим Г. Официально нигде не работает, ранее не судим. Горожане, знающие фигуранта этой жуткой истории, утверждают, что он жил в основном на детские пособия, но редко тратил их по назначению. Да и вообще поведение этого человека вызывало у людей вопросы.

— Когда они были с супругой Тамарой (имя изменено), он ничего не делал, а она газеты разносила, чтобы хоть как-то заработать малышам на продукты. Ефим только выпить любил, пиво вместо воды было, — рассказывает корреспонденту «КП-Самара» знакомая семьи Елена Петрова (личные данные изменены). — Я слышала, что он на детей поднимал руку, запугивал их, запрещал шевелиться. Настоящий тиран! Младшего ребенка — 3-4 годика — вообще в садике забыли однажды, пока полиция не забрала.

Писал гадости от имени детей

В то же время и есть те, кто утверждают, что тольяттинец своих ребятишек очень любил. Сам он всегда заявлял об этом в социальных сетях, публикуя совместные фото, на которых семья выглядит счастливой.

По словам Елены, когда Тамара и Ефим разругались и развелись, то пятерых детей оставили с ним. У него была своя квартира, нормальные жилищные условия, а женщина ушла на съемную. Бывшие супруги нашли новых спутников, но это не поставило точку в их отношениях.

— Она, несмотря на нового сожителя, иногда комментировала его фотографии с детьми, а он писал в ответ ей гадости, со страниц детей. Они только сейчас это подтвердили, — продолжает наша собеседница.

Домогался до 14-летней восьмиклассницы

Тревожный звонок прозвучал в начале ноября. 14-летняя дочка Ефима Елизавета (имя изменено) позвонила матери и сообщила, что отец ночью 9 надругался над ней. Тамара передала все полицейским. После проведения экспертизы информация подтвердилась.

— 11 ноября подозреваемого задержали в квартире дома на Космодемьянской, где и было совершено преступление. 12 ноября следователи возбудили уголовное дело по статье 131 УК РФ — «Изнасилование». Суд принял решение об аресте Г., — объяснили «Комсомолке» стражи порядка.

Петрова добавляет, что во время задержания дети предполагаемого злоумышленника лежали на полу и выглядели голодными. Сам Г. был растерян и изначально дал признательные показания.

В ходе разбирательств выявили причастность Ефима к еще одному преступлению. На днях возбудили уголовное дело по факту насильственных действий сексуального характера. По версии следствия, он их совершил в отношении все той же восьмиклассницы Лизы.

Расследование продолжается. Силовики не исключают, что в деле могут появиться новые эпизоды. Дети Ефима сейчас под наблюдением родственников. По имеющимся сведениям, мать их планирует забрать после Нового года. «Комсомольская правда» будет следить за развитием событий.

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