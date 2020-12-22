Поймай новогоднее настроение вместе с Ростелеком

Новый год - это подарки, волшебство и чудесное настроение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

До самого волшебного праздника осталось всего десять дней. И в ежегодной спешке, попытках успеть сделать все задуманное в этом году, часто теряется то самое веселое предновогоднее настроение, полное ожидания чуда и предвкушения волшебства. Вместе с «Ростелекомом» «КП-Самара» разработала адвент-календарь на последние предпраздничные 10 дней, чтобы помочь обрести новогоднее настроение всей семье. Каждый день мы будем вам предлагать виртуально оторвать один листок календаря и выполнить простое задание, которое поможет найти мир и гармонию в душе и услышать легкую поступь грядущего года, который точно будет замечательным, ведь этого мы постараемся добиться вместе.

"Задания" нашего веселого новогоднего календаря будут каждый день появляться на этой странице. Выполняйте их всей семьей и получайте подарки: вкусный пирог к новогоднему столу, пять килограммов мандаринов и сувениры от КП-Самара. Размещайте фотографии с хештегом #вновыйгодвместесWink

Пишем письмо Деду Морозу

22 декабря

День первый.

Пишем письмо Деду Морозу

Открывает наш праздничный новогодний календарь самое простое задание, которое поможет зарядиться новогодним настроением и найти тему для интересного разговора для всей семьи. Даже если подарки и дети, и взрослые уже заказали, расскажите о своих добрых желаниях, попросите здоровья и счастья для близких людей, друзей и самых родных. Поиск таких непрагматичных желаний может стать отличным поводом поговорить с ребенком о настоящих чудесах, истинном духе волшебного праздника и добрых делах. И поможет в этом диалоге совместный просмотр «Рождественской истории» о чудесном преображении Эбенезера Скруджа в течение одной ночи. Все то, что он презирает – дружба, любовь и рождественские традиции, – оказывается на самом деле самым важным. Без усилий и необременительно для семейного бюджета найти фильм в лучшем качестве поможет Wink, ведь перед Новым годом «Ростелеком» предлагает подключить пакет «Новогодний трансформер» бесплатно на 30 дней. В тариф входят не только самые популярные телеканалы, но и сотни фильмов и сериалов для всей семьи.