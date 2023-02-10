Непотушенный окурок убил 57 человек: 24 года назад в Самаре произошел страшный пожар в УВД. Как это было

10 февраля 1999 года в Самаре сгорело здание УВД на улице Куйбышева. Фото: ГУ МВД по Самарской области

24 года назад, 10 февраля 1999 года, вся страна была охвачена ужасом - от сигареты, небрежно кем-то брошенной, в огненной ловушке оказались милиционеры ГУВД Самарской области. Среди них было много женщин. Телевизоры показывали ужасные сцены: на мерзлом асфальте лежат раненые - кто в пиджаке, а кто и в рубашке, как плачет женщина в розовой кофточке, которую удалось спасти, и как наконец-то подъезжает одна-единственная «скорая». Тут же на асфальте лежит милиционер, которому «скорая» уже не нужна... Тот кровавый день в памяти останется навсегда.

На пожаре в ГУВД на улице Куйбышева в Самаре погибли 57 человек, 347 сотрудников милиции получили ожоги и травмы различной степени тяжести. «КП-Самара» вспоминает, как начался пожар, что происходило в тот жуткий вечер февраля 1999 года, кто смог спастись и кто из пекла выбраться не смог.

В страшном пожаре погибли 57 сотрудников УВД Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Как это было

17:52 – Сообщение о пожаре по прямой линии из УВД.

17:56 – На место ЧП прибыла первая пожарная машина. «С пятого этажа идет густой черный дым, пожар №3», - сообщил по радиостанции начальник караула.

17:58 – «Скорую срочно! Есть пострадавшие!».

17:59 – Пожарные передали о горении лестничной клетки на третьем этаже. К месту ЧП были направлен весь начсостав гарнизона.

18:01 – На место были направлены коммунальные службы города, чтобы отключить от здания УВД инженерные сети, ГАИ перекрывает улицу. По приказу начальника пожарной службы к зданию были высланы дополнительные кареты скорой помощи.

18:02 – На место были запрошены мехлестницы. Идет эвакуация из горящего здания.

18:07 – Здание УВД охватило огнем полностью.

18:08 – Просят ускориться и прислать к месту ЧП коленчатые подъемники.

18:09 – Объявлен общий сбор личного состава в Тольятти.

18:11 – К месту были запрошены реанимационные бригады.

18:15 – Подключили «Водоканал», просят повысить давление воды на участке. На место трагедии приехала только одна машина скорой помощи.

18:20 - «Где «скорые»? Ни одной «скорой»! Ответ: «Выехали четыре бригады». РТП: «Нужно пять-шесть!».

18:28 – Из ТТУ выехала аварийная бригада для отключения контактных проводов и уличного освещения.

18:31 – Пожарные просят связаться с городской администрацией, чтобы они выслали максимальное число скорых.

19:03 – Повторно запросили поднять давление воды в квартале. Воды не хватает.

19:37 - «Звонят из ФСБ - проверьте, на них не перекинулся огонь?» Ответ РТП: «Расставляем уже технику на ФСБ».

20:38 – Автомобили на шипованных шинах порвали проложенную пожарными линию. ГАИ обеспечило закрытие дороги с речпорта.

22:51 – Объявлена локализация пожара.

05:33 – Ликвидация.

По факту страшного пожара в УВД в 1999 году было возбуждено уголовное дело. Официальная версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем.

- Очаг возгорания начался с мусорной корзины под столом в кабинете№75. В этом кабинете было две женщины-следователя, кто-то из них курил, а после они вышли из помещения. Окурок был брошен в мусорное ведро, начался пожар, возгорание ушло в стену, а они пустотелые были, здание старое, вытяжка поддувала, видимо, и полыхнуло по всему периметру. Большая, страшная трагедия. Каждый год мы вспоминаем наших коллег и друзей, - делился своими воспоминаниями с «Комсомолкой» Алексей Зверев, тогда — начальник межрайонного отдела по борьбе с убийствами.

Счастливые совпадения и трагические случайности

На главном входе областного УВД в тот вечер нес дежурство боец ОМОНа Валерий Суслов. Из его воспоминаний: «Около 6 часов вечера из дежурной части сообщили о задымлении на втором этаже, дым шел из кабинета №75. Когда дверь вскрыли, то оказалось, что в помещении горит стол. Его пытались потушить, но не смогли».

В том пожаре погибла родная сестра председателя Самарской губернской думы Виктора Сазонова – Татьяна Полушкина. Как рассказали очевидцы, женщина вернулась в кабинет, чтобы забрать какие-то документы. За несколько секунд огонь перекрыл ей выход в коридор. Кабинет Татьяны был на втором этаже, но выпрыгнуть из окна, чтобы спастись, она не могла – на окнах были решетки.

Около двадцати сотрудников УВД поехали в тот вечер на концерт Ларисы Долиной, которая выступала во Дворце спорта ЦСК ВВС. Концерт начался ровно в 18:00. Сотрудники милиции уехали домой с работы чуть раньше, чтобы переодеться и не попасть в вечерние пробки. В перерывах между выступлениями артистку будто кто-то оповестил о ЧП на Куйбышева, она с трудом смогла закончить концерт в Самаре.

На месте трагедии установили мемориал в память о погибших Фото: Мария ПОЛЕЖАЕВА

ОФИЦИАЛЬНО

Министерство внутренних дел Российской Федерации Приказ 31 марта 1999 года №244 О чрезвычайном происшествии в ГУВД Самарской области».

- Проведенной служебной проверкой установлено, что в административном здании ГУВД Самарской области имели место серьезные нарушения требований пожарной безопасности <...> облицовка стен выполнена из сгораемых материалов, что способствовало быстрому развитию пожара и не позволило воспользоваться путями эвакуации людей из здания. Предупреждения о неполном служебном соответствии получили начальник ГУВД Самарской области генерал-майор милиции Владимир Глухов и полковник милиции Владимир Запорожченко. Отстранен от должности заместитель начальника ГУВД Самарской области полковник милиции Виктор Ульянов и главный госинспектор по пожарному надзору Александр Жарков, - сказано в приказе Министерства.

После пожара здание ГУВД было невозможно эксплуатировать – не осталось крыши, части стен, уничтожена внутренняя обстановка. Спустя некоторое время сгоревшее УВД снесли, а на его месте установили мемориал с именами погибших в страшном пожаре, Вечный огонь и часовню. Ежегодно, 10 февраля, отмечается памятная дата «День памяти сотрудников ОВД Самарской области, погибших при исполнении служебных обязанностей». В этот день к мемориалу приносят цветы и чтят память погибших на пожаре полицейских.

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