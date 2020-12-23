Спокойно отдохнуть не получилосьВ Самаре собираются судить четырех человек, которых обвиняют в дерзком нападении на сотрудников правоохранительных органов. Громкое преступление произошло еще осенью прошлого года, но разбирательства по делу закончились только сейчас.В ночь с 14 на 15 сентября 2019 года 6 сотрудников силовых структур спокойно отдыхали в кафе на берегу Волги в Красноглинском районе города — с женами и детьми. Все в штатском, в свободное от службы время, никто не привлекал внимания. В заведении помимо них было много людей, в том числе и группа из 15-ти человек, которые, как позже выяснилось, относятся к неформальному объединению болельщиков и связаны с криминалом. Именно эти парни и затеяли конфликт с ничего не подозревающими силовиками.— Они спровоцировали ссору, в процессе которой трое стражей порядка получили тяжкие и легкие телесные повреждения, — рассказывают в СУ СК России по региону. — Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.Как ранее сообщали журналисты «КП-Самара», драка происходила на улице. Силы явно были неравны. После избиения злоумышленники скрылись.По мотивам ненавистиЗнали ли нападавшие, с кем разбираются? Случайно ли они начали пререкаться именно с правоохранителями? Ответы на эти вопросы сыщики нашли быстро — да, они были в курсе, что перед ними полицейские, и специально задирали и оскорбляли их перед родственниками.Подозреваемых в декабре нашли представители местного УФСБ. В задержании им помогали бойцы ОМОНа Росгвардии. У фигурантов в ходе обысков изъяли огнестрельное оружие и патроны.— Четверо местных жителей в зависимости от роли каждого обвиняются в причинении тяжкого вреда здоровью, хулиганстве, в умышленном причинении легкого вреда здоровью и в нанесении побоев. Все эти действия совершены по мотивам ненависти в отношении социальной группы, к которой относятся потерпевшие, — отмечают в местном Следственном управлении.Следователи утверждают, что доказательств собрано достаточно и их уже можно представить служителям Фемиды. Обвинительное заключение в отношении фигурантов, находящихся под арестом, направлено в Красноглинский районный суд. Слушания по делу стартуют в ближайшее время.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Ненависть к погонам: сотрудники ФСБ задержали мужчин, избивших силовиков в штатскомТри стража порядка в результате конфликта в кафе получили травмы (подробности)