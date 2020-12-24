23 декабря в Октябрьском районном суде рассмотрели ходатайство следствия об аресте депутата Дениса Штейна, которого обвиняют в участии в незаконном обороте наркотиков.Напомним, народного избранника полицейские при поддержке спецназа задержали 27 ноября в квартире на ул.Советской Армии, где живет его возлюбленная Екатерина. При обыске там обнаружили крупную партию наркотиков – 311 граммов мефедрона – плюс электронные весы. Как ранее сообщали собственные источники «КП-Самара» в правоохранительных органах, при обыске Штейн заявил, что «находки» принадлежат ему. Однако позже в соцсетях объявил, что это была «подстава»:- Я узнал, кто это сделал, и даже кто из моего близкого окружения принял в этом участие, - заявил молодой человек в соцсетях. - Вы такую подставу организовали, что я правда чуть было не повелся и не подумал на свою любимую девочку.Чтобы выяснить, что к чему, Штейн, по собственному признанию, летал за границу. За это, вероятно, и поплатился. Ранее следствие не считало нужным ограничивать его свободу, а вчера обратилось в суд с ходатайством об его аресте. Суд его удовлетворил и отправил Штейна в СИЗО на два месяца.Интересно, что при этом Денис Штейн позиционирует себя как активного борца с наркотиками и их распространителями.- Для чего и как я стал депутатом? Я вырос в Советском районе и всегда хотел навести порядок в районе, который дышит наркоманией, проституцией, - заявил народный избранник в соцсетях.А потом рассказал на видео, как ловил распространителей наркотиков возле одной из школ и «лично двоих людей до полусмерти забивал», чем и привлек к своей персоне внимание влиятельных людей.- Был такой момент, когда перед выборами на второй созыв ко мне подъехали ребята, они предлагали приличную сумму денег, чтобы я не баллотировался и подписал какие-то документы: мол, забирай бабки, беги лучше сейчас, освобождай место, останешься – тебе конец, - рассказывает Денис Штейн.Он предполагает, что «подстава» - дело рук именно этих людей. Так это или нет, пока не ясно. В настоящее время депутат является подозреваемым по уголовному делу о приготовлении к незаконному сбыту наркотиков в крупном размере.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПрятали товар в детской: в Самаре депутата и его знакомую задержали по подозрению в торговле наркотикамиПри обыске у них нашли 311 граммов «синтетики», следователи уже возбудили уголовное дело (подробности)