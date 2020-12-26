Этот год выдался далеко не самым удачным для туристов. Коронавирус спутал все планы путешественникам. В том числе тем, кто собрался посмотреть красоты городов Золотого кольца. Музеи закрыты, рестораны, кафе и бары не работают по ночам, а везде нужно ходить в масках. Рассказываем последние новости про коронавирус в городах Золотого кольца на 26 декабря 2020 года.Музеи закрыты в ряде регионов. Исключение сделали только для парковых комплексов. Так что сейчас можно наслаждаться исключительно архитектурой древних городов Северо-Восточной Руси.Однако не забывайте про масочный режим, который действует во всех регионах. Без масок вас не пустят ни в общественный транспорт, ни в рестораны, бары и кафе, ни в магазины. Захватите с собой также перчатки и запаситесь антисептиками. А лучше пока остаться дома, до лучших времен.Тем более, что власти сами признают, что ситуация напряженная. Так недавно сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Он отметил, что именно поэтому в этом году в регионе не будет елок, новогоднего бала и других массовых мероприятий.- Сейчас всем нужно проявить ответственность и выдержку, - отметил Миронов. – Пусть в этом году Новый год станет семейным праздником.Во Владимирской области тоже активно борются с COVID-19. Например, там больницы и поликлиники будут оказывать неотложную медицинскую помощь все новогодние праздники. Также на днях регион получил больше 50 тысяч доз вакцины от коронавируса.В правительстве Костромской области объявили, что вслед за врачами прививку от COVID-19 могут сделать все желающие. В регионе сейчас 28 тысяч доз препарата.В первую очередь привиться нужно работникам школ, детских садов и интернатов. Вакцинироваться запретили людям старше 60 лет, беременным, кормящим матерям, людям с простудой и гриппом, а также с хроническими заболеваниями, аллергикам и ВИЧ-положительным.Статистика по городам:Владимирская областьКоронавирус в СуздалеЧисло заболевших: 571 (+8)Самоизоляция: для лиц старше 65 летМасочный режим: обязательныйНомер горячей линии: 8 (800) 350-17-33Ярославская областьКоронавирус в Переславле-ЗалесскомЧисло заболевших: 1036 (+14)Самоизоляция: для лиц старше 65 летМасочный режим: обязательныйКоронавирус в РостовеЧисло заболевших: 1241 (+14)Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательнаяМасочный режим: обязательный.Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55Костромская областьКоронавирус в КостромеЧисло заболевших: 7664 (63)Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, для приезжих (или тест)Масочный режим: обязательныйТелефон горячей линии: 8 (4942) 641-031Ивановская областьКоронавирус в ИвановеЧисло заболевших: 7264 (+57)Самоизоляция: для лиц старше 65 летМасочный режим: обязательныйЕдиная горячая линия: 112ПодмосковьеКоронавирус в Сергиевом ПосадеЧисло заболевших: 6089 (+56)6033 (+100)Самоизоляция: для лиц старше 65 летМасочный режим: обязательныйТелефон горячей линии: +7 800 550-50-30