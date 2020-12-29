«Тольяттиазот»- один из крупнейших химических гигантов, входящий в тройку основных производителей аммиака в стране и в десятку мировых лидеров. Его агрегаты работают непрерывно днем и ночью, без праздников и выходных. Разумеется, люди тоже - по сменам, которые выпадают и на субботы-воскресенья, и на 8 Марта, и на день рождения. Новогодняя ночь не исключение: когда в стране звенят бокалы с шампанским и шипят бенгальские огни, химики делают свое дело.С Новым годом, прием!Новый 2021 год семья Марины Львовой будет встречать без мамы. Две замужние дочери и внучка придут поздравить Марину Александровну 1 января не только с «наступившим», но и с днем рождения.- Когда отмечаешь Новый год дома, он сливается с именинами в один большой праздник, - улыбается Марина Львова. - На этот раз, похоже, у меня получится не два в одном, а полноценный день рождения!Правда, перед встречей гостей придется немного отоспаться после смены - новогоднюю ночь заводчанка проведет на своем рабочем месте. К работе по ночам привыкнуть непросто - биологические часы человеческого организма не так легко обмануть. Марину Александровну выручают кофе-чай, небольшие разминки в кабинете, когда на заводе все спокойно, конечно.Марина Львова трудится на «Тольяттиазоте» диспетчером- координирует все заводские процессы. Изменились нужды цеха по пару и воде - звонят на диспетчерский пункт. Срочно нужны специалисты ремонтной службы - набирают диспетчера. Марина Александровна всю смену проводит с телефонной трубкой в руке, соединяя «потребности» и «возможности», чтобы заводские процессы продолжались в рабочем режиме и все винтики крутились в огромном заводском механизме. В новогоднюю ночь в этом плане ничего не меняется, но звонки от диспетчера абонентам поступают даже чаще, чем обычно.- Обзваниваю всех мастеров смен, своих коллег, чтобы поздравить их с Новым годом, - улыбается Марина Львова. - Я нахожусь на диспетчерском пункте одна - нужно кому-то сказать «с новым счастьем!». Желаю всем в наступающем году крепкого здоровья и благополучия,пусть получается все, что задумано, несмотря ни на какие внешние помехи.Впрочем, заводчане, которым выпадает трудиться в новогоднюю ночь, не чувствуют себя обделенными всеобщим весельем. Вечером 31 декабря их навещают на рабочих местах самые настоящие Дед Мороз и Снегурочка - с подарками и поздравлениями. Самая знаменитая зимняя пара, хоть и волшебная (их роль выполняют ребята из заводского Совета молодежи), не может обойти весь промышленный гигант, поэтому праздничных «рабочих групп» несколько. Конфет и мандаринов в мешке хватит на всех, а еще тортов, которые обеспечат новогоднее настроение сменным сотрудникам. Тортики тоже непростые - с собственной фабрики «Тольяттиазота».- Дед Мороз и Снегурочка заходят во все цеха, на все агрегаты, а начинают с нас, диспетчеров, - рассказала Марина Александровна. - Дарят подарки, поздравляют, и все это снимает наше заводское телевидение. Такая у нас заводская традиция!И, конечно, химики принесут с собой на работу что-то вкусненькое - кто оригинальные бутерброды, кто фирменный салат. Новый год все же, хоть и в рабочем режиме!«Карнавальная» вахтаНовый год на работе - это когда вместо карнавального наряда надеваешь спецодежду. Но вот кто встретит праздник на заводе без тени сожаления, так это старший мастер смены Василий Быков. В кругу семьи у телевизора и елки отпраздновать встречу 2021-го все равно не получится - жена и дочери застряли из-за коронавируса на Украине, откуда семья решила переехать в Тольятти. Там, в Черкассах, Василий Федорович 25 лет отработал на схожем химпредприятии. Поэтому встречать праздники на производстве для него не в новинку.- Производство карбамида - процесс непрерывный, - объясняет Василий Быков. - За 12 часов смены нужно сделать многое: проследить, чтобы все четко работало, обойти, кое-какое оборудование подремонтировать, провести учебно-тренировочные занятия. Наша задача - сохранить рабочий технологический режим. В Черкассах, например, однажды в новый год пришлось устранять неполадки ночью, на морозе. Главное, чего пожелаю коллегам в новогоднюю ночь,- безаварийной работы!В смене, в которой трудится Василий Федорович, без новогоднего застолья в кругу семьи останутся 25 человек. Но не совсем: в бытовке в эту ночь коллектив организует сладкий стол, на котором, как на скатерти-самобранке, появятся разные вкусности, принесенные из дома. В течение смены сюда можно заглянуть, перекусить - конечно, не всем вместе, а по очереди, пока остальные несут вахту на центральном пункте управления. Такая работа!Евгений Шагаров готовится встретить Новый год на заводе не в первый раз. За девять лет, что пролетели на «Тольяттиазоте», куда парень пришел после армии оператором, такое уже случалось. В отделении синтеза производство аммиака не прекращается ни на минуту - технологический процесс не подразумевает перерывов на хороводы вокруг елки.- Я не один такой, - улыбается Евгений Николаевич. - Нас в смене человек 17, и Новый год никак не повлияет на качественное выполнение обязанностей - контроль за оборудованием, процессом производства аммиака. А уж на следующий день и с семьями отметим праздник - никуда он не денется. Надеюсь, что Новый год всем моим коллегам, близким людям и землякам принесет благополучие и процветание.Дома Евгения Шагарова будут ждать супруга и дети: шестилетние дочки-двойняшки и младший сын. Ребятишки от папиной новогодней смены не пострадают - куклы и большущая игрушечная машина куплены заранее и появятся под елкой в срок. Как и сладкие подарки от завода. Кстати, на «Тольяттиазоте» профсоюз делает новогодние подарки и детям сотрудников, и самим заводчанам. И в этих пакетах не только конфеты, но и деликатесы для праздничного стола. Так что Новый год мимо не пройдет!