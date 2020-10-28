Полное расписание трансляций матчей 13 тура Чемпионата России по футболу РПЛ 2020/2021: на каких каналах покажут игры 31 октября - 1 ноября

Матч "Спартак" - "Ростов" станет одним из центральных в туре Фото: с сайта ФК "Спартак".

В субботу и воскресенье 31 августа - 1 ноября пройдут 8 матчей 13 тура Чемпионата России РПЛ 2020/2021. Представляем полное расписание телевизионных трансляций игр и рассказываем, на каком канале их посмотреть.

В первый игровой день центральным матчем тура станет встреча московского Спартака и Ростова. Красно-белые заняли первую строчку в турнирной таблице после победы над Краснодаром, а вот Ростов фанатов не радует, расположившись на шестой позиции с 20 очками. В 15.55 по московскому времени 31 октября подопечные Валерия Карпина постараются пробить оборону Тедеско. На поле должен появиться Соболев и Джикия, которые восстановились от травм. А у гостей не приедет Роман Еременко - он получил красную карточку. Игру покажет Матч Премьер.

По МАТЧ ТВ в этот день покажут встречу казанского Рубина и Арсенала из Тулы. Клуб под руководством Слуцкого сенсационно обыграл Зенит. 18 очков, 9 место и противник, который борется за то, чтобы остаться в высшей лиге - тульский "Арсенал" набрал всего 12 очков и делит с Тамбовом 11-12 строчку. Игра состоится в Казани в 13.55 (мск).

Во второй игровой день 1 ноября будет интересно последить за встречей Ротор - ЦСКА. Москвичи, которые занимают сейчас вторую строчку с 25 очками, приедут в Волгоград к аутсайдерам лиги. Однако, для местных фанатов это настоящее событие Хотя после ничьей в Лиге Европы армейцы с соперниками не церемонятся: тульский Арсенал они разнесли с поразительным счетом 5:1. Игру покажут на канале Матч.Премьер в 16.25 (мск).

Ну а Зенит, проигравший в предыдущем туре Рубину, поедет реабилитироваться к Химкам. Вряд ли сильный клуб оступится еще раз, так что подмосковной команде со своими 9 баллами мечтать практически не о чем. Игру покажет Матч. Премьер в 13.55.

Расписание трансляций матчей 13 тура Чемпионата России Тинькофф РПЛ

31 октября 2020 года

13:55 Рубин (Казань) - Арсенал (Тула). Прямая трансляция. МАТЧ ТВ

15:55 Спартак (Москва) - Ростов. Прямая трансляция. Матч Премьер.

18.55 Сочи - Локомотив (Москва). Прямая трансляция. Матч Премьер

16.25 Ахмат (Грозный) - Краснодар. Прямая трансляция. Футбол 1.

01.10 Ахмат (Грозный) - Краснодар. Повтор. Матч Премьер

1 ноября 2020 года

11.55 Уфа - Урал (Екатеринбург). Прямая трансляция. Матч Премьер

13.55. Химки - Зенит (Санкт-Петербург). Прямая трансляция. Матч Премьер

16.25 Ротор (Волгоград) - ЦСКА. Прямая трансляция. Матч Премьер

18.50 Тамбов - Динамо (Москва). Прямая трансляция. Матч ТВ