«Хватит, умоляю, хватит»: на видео сняли жестокую драку пятиклашек в самарской школе

В Самаре школьника избил одноклассник

Драка пятиклассников в школе № 52, которая находится на Кряже в куйбышевском районе Самары, попала на видео и разлетелась по социальным сетям. Впрочем, назвать происходящее в кадре дракой язык не поворачивается. Мальчишку в белой рубашке его одноклассник повалил на пол, практически лег сверху и пытается задушить. Другие ребята вокруг визжат и просят прекратить драку.

- Хватит, умоляю, хватит, - говорит за кадром какая-то девочка.

А другая просит остановиться, потому что «задушишь же его, убьешь».

Видео в социальной сети выложила самарчанка Мария Казанкова, Она отметила, что лично знает паренька - она его сестра - и он мухи не обидит. И назвала происходящее типичным примером буллинга в школе.

- Просим у вас помощи в распространении этого инцидента, чтобы он дошел до главы города. Вместе мы сможем остановить этот беспредел, потому что на месте этого мальчишки мог оказаться любой ребенок, возможно, ваш собственный, - пишет девушка.

Она и комментаторы задаются вопросом: а где же в этот момент учителя? Впрочем, этот же вопрос задали руководству школы и в департаменте образования. Здесь сообщили, что 29 октября пройдет встреча с родителями обоих учеников - участников драки. Администрация разбирается в ситуации. А со всеми школьниками провели беседу социальные педагоги. Сейчас развитие ситуации на контроле у департамента образования.

Комментаторы же в социальных сетях разделились на два лагеря. Кто-то пожимает плечами и говорит: мол, в детстве и не так дрались, просто раньше не было социальных сетей и телефонов с видеокамерами. И нужно учиться постоять за себя.

Другие же обращают внимание на то, что в школе за детьми должен следить педагог. И не нужно, чтобы у ребят оставалось много свободного времени, чтобы так беситься. А из затравленных одноклассниками детишек потом вырастают те, кто идет мстить всем сверстникам и взрослым.

А что думаете об этом вы? Обсудим в комментариях.