Лучший бомбардир ФНЛ Иван Сергеев впервые выйдет в футболке «Крыльев» против своей бывшей команды «Торпедо». Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» только поднялись на вершину ФНЛ, как им предстоит серьезное испытание. В рамках 19 тура Футбольной национальной лиги в Москве на стадионе спортивного городка «Лужники» самарцы сыграют с «Торпедо». Встреча начнется в 17:00 по московскому времени (18:00 по самарскому).

Это матч двух лидеров и однозначно центральная встреча тура. «Крылья Советов» с 39 очками возглавляют турнирную таблицу ФНЛ. Столько же очков в активе «Нижнего Новгорода», но самарцы опережают «горожан» по всем дополнительным показателям. У «Торпедо» на два очка меньше – 37. Подопечные Сергея Игнашевича идут на третьей строчке, также опережая «Оренбург» по дополнительным показателям.

В верхней части турнирной таблицы ФНЛ сейчас настолько плотно, что любая потеря очков приведет к изменению расклада. А такая потеря в этом туре неизбежна.

У «Крыльев» сейчас идет длительная серия без поражений. Подопечные Игоря Осиньинка не проигрывают во всех турнирах (ФНЛ и Кубок России) 14 матчей. При этом только две игры завершились вничью. Несмотря на это, «Крылья Советов» только в прошлом туре смогли добраться до заветного первого места в ФНЛ.

«Торпедо» не проигрывает семь игр. Все это встречи в рамках ФНЛ. Из них только одну «автозаводцы» закончили вничью – с «Чертаново». Было это в конце сентября. С тех пор команда Игнашевича только выигрывает.

Матч «Торпедо» и «Крыльев» интересен еще и противостоянием бывших игроков. В составе «Крыльев» сейчас выступают Иван Сергеев и Сергей Божин, которые в прошлом сезоне были одними из лидеров «автозаводцев». Есть и в составе черно-белых бывшие игроки самарцев. Например, экс-вратарь «Крыльев» Евгений Конюхов, который в составе волжан становился рекордсменом по «сухим» минутам в ФНЛ, или Сергей Шустиков. Фамилия последнего вписана в историю «Торпедо», но и в «Крыльях» она успела засветиться. Сергей начинал свою профессиональную карьеру в Самаре и выступал за «КС» с 2008 по 2010 год. Тогда в волжском клубе работал и его отец Сергей Шустиков-старший.

Ну и конечно же главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич тоже связан с «Крыльями». Он надевал голубую футболку самарцев еще совсем молодым – в 1999 и 2000 годах.

Статистика личных встреч Торпедо – Крылья Советов. За все время соперники сыграли аж 91 матч друг с другом. Цифры на стороне хозяев предстоящей встречи – «Торпедо» обыгрывало «Крылья» 47 раз. Куйбышевцы/самарцы побеждали в 24 играх. Еще 22 встречи закончились вничью.

В последний раз в официальном матче «КС» и «Торпедо» встречались в Москве 25 сентября прошлого года в рамках Кубка России. Тогда еще команда Миодрага Божовича уступила «автозаводцам» 0:2. Один из голов тогда забил теперь уже форвард «Крыльев» Иван Сергеев.

Прогноз на матч Торпедо – Крылья Советов 1 ноября 2020. Большинство экспертов сходятся во мнении, что команды поделят очки. Однако шансов на победу у «Крыльев» чуть больше.

Составы команд на игру Торпедо – Крылья Советов 1 ноября 2020 огласят примерно за час до начала поединка. Начнется он в 17:00 по московскому времени (18:00 по самарскому).

Прямую трансляцию встречи Торпедо – Крылья Советов 1 ноября 2020 можно посмотреть в «Яндекс эфире», а также на сайте samara.kp.ru.