«Нам очень нужно чудо»: мальчик из Самары готовится к операции со скандально известным эликсиром молодости

Никто не знает, как мальчик видит мир вокруг себя Фото: Предоставлено героем публикации

В начале ноября Наталья Клычкова и ее сын Ярослав собираются в Уфу, чтобы пройти обследование перед операцией с использованием удивительного препарата аллопланта. Да, про него говорят, что его делают из трупов. А еще говорят, что аллоплант творит чудеса, некоторые даже называют его эликсиром молодости. А спасти глазки 4-летнего мальчишки из Самары, по всей видимости, может только чудо.

Наталья и Сергей довольно долго не могли завести детей. А тут случилась удивительная вещь: после 40 женщина забеременела, да сразу двойней. Детки развивались хорошо, но во время операции врачи отказались делать кесарево, хотя один из малышей лежал неправильно. В итоге Ярослав самостоятельно смог дышать лишь через 12 дней после рождения. Потом были проблемы с обследованием, и, пока старший брат Архип рос и развивался, Ярославу становилось все хуже. Сейчас у мальчика несколько серьезных диагнозом: ДЦП, центральный тетрапарез, дистонический синдром, миопия высокой степени, астигматизм. Последние два диагноза привели к тому, что мальчику по настоянию мамы выписали очки.

Наталья забеременела после 40 лет, причем сразу двойней Фото: предоставлено героем публикации.

- В очках он с полутора лет, зрение резко падало, за последние два года очки меняли 4 раза. Сейчас сделали сложные стекла для полной коррекции зрения. Но я по-прежнему не знаю, как видит мир мой сын и видит ли его вообще, - признается Наталья Клычкова. – В октябре на курсе иппотерапии Ярослав научился сидеть на лошади, как настоящий наездник, крутил головкой по сторонам, но какими он воспринимал людей и животных вокруг себя – настоящая загадка.

Этим летом семья съездила на курс реабилитации в Крым, где им посчастливилось попасть на прием к офтальмологу, который их огорошил: зрение у Ярослава – минус 12 диоптрий на оба глаза. Плюс, возможно, у мальчика повреждена кора головного мозга и атрофировался зрительный нерв.

Ярослав смог покататься на лошади, как настоящий наездник Фото: Предоставлено героем публикации

Да, нужны дополнительные обследования, но, может быть, ребенка спасет чудо? Семья Клычковых надеется на лучшее и готовится к операции. Одним из важных критериев того, возьмутся ли врачи за ребенка – его самочувствие, вес и рост.

Чтобы мальчик развивался, как ему положено по возрасту, диетологи прописали ему специальное питание. Каждая баночка – на вес золота, и стоит соответствующе. Благотворительный фонд «ЕВИТА» закупил Ярослау спецпитание на несколько месяцев вперед, и результаты мама смогла оценить уже через 2 недели после того, как мальчик начал кушать эту смесь:

Правильное питание - залог хорошего самочувствия Фото: Предоставлено героем публикации

- Во-первых, он ее ест сам, от предыдущей часто отказывался, - рассказывает Наталья Клычкова. – Во-вторых, за две недели он набрал в весе 300 грамм, это довольно много для нас. В-третьих, он стал много спать, что просто удивительно: раньше уложить его днем было большой проблемой, а сейчас проблема в том, чтобы разбудить его после сладкого дневного сна, который плавно переходит в вечерний.

Семья надеется, что таким образом мальчик набирается сил. А они ему понадобятся при операции. Как и вера в чудеса. «Комсомолка» желает Ярославу и его семье удачи!

Помочь Ярославу и другим подопечным фонда «ЕВИТА» можно несколькими способами:

- через платежную систему Яндекс на сайте фонда bfevita.ru;

- с помощью «Сбербанк Онлайн»;

- по СМС, для этого достаточно отправить сообщение на короткий номер 3443 следующего формата: ЕВИТА — пробел — сумма, например, ЕВИТА 500. Принимаются платежи от операторов МегаФон, Билайн, Теле2, МТС. Если оператор попросит подтверждение оплаты, подтвердите, это бесплатно;

- через QR-код.

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