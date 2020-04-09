"Анализы сделали слишком поздно": самарчанка 18 лет пыталась родить сына, а получила инвалида

Беззащитный взгляд, трогательно приоткрытый рот- два малыша были очень похожи друг на друга. Вот только Архип остался с мамой, а Ярослава сразу унесли в реанимацию, а через два дня и вовсе перевели в другую больницу. Только через неделю Наталья Клычкова увидела своего сынишку: он лежал под аппаратом ИВЛ, не мог сам дышать, был желтого цвета и страшно худой - малыш стал еще меньше, чем был при рождении.

Долгожданное чудо

Наталья и Сергей вместе уже почти два десятка лет. Все это время они пытались завести детей но у женщины получилось забеременеть лишь после сорока лет - зато сразу двойней.

Вся беременность протекала хорошо, врачи говорили, что малыши развивались с опережением по срокам и все обследования были в норме.

В мае Ярославу и Архипу исполнится 4 годаФото: Личный архив героя публикации

А на 30 неделе женщине неожиданно стало плохо, и она попала в больницу. Врачи сказали: у вас уже открытие матки, но малыши к рождению еще не готовы. Три дня ей делали уколы, чтобы у малышей раскрылись лёгкие.

Наталья вспоминает, что схватки были очень частыми и сильными все три дня, а на четвертые сутки, это была пятница, 27 мая, врачи решили, что нельзя оставлять её на выходные в таком состоянии, и нужно рожать. Вот только схватки к тому моменту прекратились. Поэтому ей пришлось ставить другую систему - на сей раз чтобы снова вызвать роды.

- Мне отказались делать кесарево, хотя УЗИ показывало: второй ребенок лежит неправильно, попой вниз,- говорит Наталья. - Архип родился первым, сразу закричал. Ярослава пытались развернуть, для этого даже внутрь меня руками залезли, но ничего не вышло. Он родился через 10 минут после старшего, тоже сразу закричал, но его унесли сначала к братику, а потом в реанимацию.

Кошмар неведения

В больницу к Ярославу маму перевели только неделю спустя - ребенок плохо кушал и был желтого цвета. Дышать самостоятельно начал через 12 дней после рождения, а в месяц из-за низкого гемоглобина ему пришлось делать переливание крови. Из больницы их выписали, когда малышам было уже почти 2 месяца, вскоре начались новые проблемы:

Наталья все свое время посвятила сыновьямФото: Личный архив героя публикации

- Он плакал, не переставая, а врач говорил мне, что ему просто не нравятся коляска и кроватка, - говорит Наталья. – Потом у него выявили отслоение сетчатки, сделали операцию под общим наркозом. Вскоре начались приступы: он выгибал спинку, запрокидывал голову и просто выл, как волчонок. Все списывали на последствия наркоза и на то, что он – недоношенный.

Родители до сих пор уверены: если бы тогда врачи провели малышу полное обследование, то у него был бы шанс расти таким же активным и веселым, как его братик. Но Ярослав стал инвалидом.

- Мне кажется, ему слишком поздно сделали обследование головы – КТ показало гидроцефалию, ему тогда было уже 5 месяцев. А анализ на цитомегаловирус ему сделали только в 10 месяцев. Именно эта зараза, как я узнала позже, тормозила развитие Яси, медленно убивала его зрение, слух и мозг, - уверена Наталья Клычкова. – Детки, которым этот анализ сделали раньше, в 4-5 месяцев, сейчас ходят, мыслят и говорят. А мой сын даже головку сам с трудом держит. А что с ним будет дальше, никто сказать не может.

Семья Клычковых не унывает, Архип и Ярослав каждый день чувствуют, что папа и мама их очень любятФото: Личный архив героя публикации

Маленькие радости большой семьи

Ярослав с мамой пережили еще много тяжелых моментов: новые приступы, резкое падение зрения, угрозу глухоты. В итоге врачи поставили ему целый ряд тяжелых диагнозов: ДЦП, центральный тетрапарез, дистанический синдром, миопия высокой степени, астигматизм. Немного улучшать состояние мальчика помогают занятия в группе для особенных детишек в детском садике и курсы реабилитации.

- Недавно вернулись из Зеленоградска, это в Калининградской области. Там в санатории Яся впервые попробовал плавать со мной в бассейне – он был в полном восторге, - рассказывает Наталья Клычкова. – Возвращались уже в начале апреля: коронавирус бушует, границы закрывают, а нам с сыном нужно как-то из Калининграда в Москву через две границы доехать - Польши и Литвы. Очень переживали, но в итоге добрались без приключений.

Путешественников в пути встречало спец-сопровождение, на время ожидания их отправляли в отдельную комнату, чтобы малыш случайно не заболел. Сейчас все хорошо - дома Наталью и Ярослава с радостью встречали Архип и Сергей, оба очень соскучились. Архипу обычно не очень интересно с братиком, он активный мальчуган, а теперь он почти не отходит от него.

Всей семьей Клычковы соблюдают режим самоизоляции и гадают, как долго он продлится. 27 мая Архипу и Ярославу исполнится 4 года, что принесет им новый этап развития – радости или печали – пока не известно.

Ярославу и его маме очень понравилось в Калининградской областиФото: Личный архив героя публикации

В этом году благотворительный фонд «ЕВИТА» взял Ярослава в свою программу «Помочь! Нельзя бросить!», помочь мальчику можно несколькими способами:

— через платежную систему Яндекс на сайте фонда,

— с помощью «Сбербанк онлайн» (там же можно подписаться на ежемесячное пожертвование, подключив автоплатеж);

— отправив смс на короткий номер 3443 следующего формата: ЕВИТА — пробел — сумма, например, ЕВИТА 500. Принимаются платежи от операторов МегаФон, Билайн, Теле 2, МТС. Если оператор попросит подтверждение оплаты, подтвердите, это бесплатно.

Фонд не ведет сбор на личные банковские карты. Во избежание нецелевого использования, на сайте не публикуются официальные документы (счета на оплату, выписки из истории болезни и т. д.), но сотрудники фонда готовы предоставить необходимую информацию по запросу.

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