Сгоревший дом печально глядит пустыми окнами Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

"Самый грустный день рождения"

Вторую ночь жители двух домов на ул. Пионерская проведут под чужой крышей. Страшное слово - "погорельцы" - они сполна ощутили на себе. Одежда, книжки, ноутбуки, фотокарточки, документы - все осталось там, под завалами. Мы уже рассказывали историю жителей, которых в момент пожара на ул. Пионерской в Самаре 1 ноября просто не было дома. А вот Татьяна и двое ее детей были свидетелями всего с самого начала.

- Это случилось около половины первого ночи, мы с детьми спали в комнате, и я проснулась от громкого стука. Выглянула в окно и почти ослепла от яркого света - оказалось, что загорелся сарай. Мы с детьми схватили документы, накинули куртки, я успела только джинсы натянуть – даже футболку в спешке не нашла. Хотела детей вывести и за вещами вернуться. Но когда мы вышли на улицу и обернулись, я увидела – горит наш дом. Буквально за пару секунд пламя перекинулось, - ту ночь Татьяна Бунина, мама двух детей, запомнила надолго. Огонь проглотил все: одежду, учебники, школьники остались без ноутбука, телефона. Сейчас семью приютили соседи. Татьяна ходит в футболке с чужого плеча. А ее 16-летний сын отмечает, пожалуй, самый грустный свой день рождения за жизнь.

"Все не случайно"

Сама женщина и ее соседи уверены: сгорел дом не просто так.

- Очень быстро перекинулся огонь, как будто и сарай, и дом были чем-то облиты. Там забор между подсобными помещениями и зданием, но не за 5 же секунд огонь распространяется, - говорит Татьяна.

Дом, по словам жильцов, попал в сферу интересов министерства транспорта еще в начале года. Здесь должна проходить дорога от Фрунзенского моста.

- Нас заверили, что деньги на проект выделены. Обещали выкупить квартиру по рычной цене - и в зависимости от ремонта. У меня было 54 кв.м., цену давали от 40 тыс рублей. Говорили, что все уже, практически заверено, показывали копии проекта. Потом притихло все. Я недавно звонила женщине этой, спрашивала, что там и как. Она сказала, что проект не подписан, это будет весной или даже раньше. А через три дня мы сгорели, - говорит Татьяна.

"Даем маневренное жилье или ждите"

Все воскресенье жители сгоревшего дома пытались хоть что-то найти в завалах. Правда, находиться в квартире опасно - могут рухнуть потолочные балки или провалиться полы. Сейчас все пытаются понять, как жить дальше, где взять вещи и одежду. Особенно сложно семьям с детьми. У Татьяны - 12-летняя дочка и 16-летний сын. Парень и сам первым делом кинулся что-то вытаскивать из квартиры уже после пожара.

Сейчас погорельцам предложили материальную помощь - для которой еще нужно собрать сотни справок. И маневренное жилье.

- Мы от этого сразу отказались, все вместе. Нет ничего более постоянного, чем временное. У меня здесь собственник жилья - несовершеннолетняя дочь, если нам ничем помогать не будут, это будет нарушение прав ребенка. Мы просто хотим свое жилье, то, что мы заслужили. Я уверена, что можно доказать, что это был поджог, что нас специально всего лишили. И мы имеем право на человеческую жизнь, а не на скитание по чужим углам, - говорит Татьяна.

Сейчас пострадавшим семья нужна помощь: оргтехника для учебы детей, одежда (на мальчика 16 лет и девочку 12 лет). Те, кто желает помочь, могут обратиться в редакцию КП-Самара (846) 270-69-10 Viber/WhatsApp: +7 917 037 91 65.

ОФИЦИАЛЬНО

По информации Департамента управления имуществом Самары все жилые помещения в указанных домах принадлежат гражданам на праве собственности. Аварийными и подлежащими сносу или реконструкции не признавались, вместе с тем, указанные многоквартирные дома включены в прогнозный план по признанию ветхих жилых домов (в том числе многоквартирных) аварийными и подлежащими сносу или реконструкции на 2021 год.

02.11.2020 в Администрации Самарского внутригородского района состоялась встреча с жителями, на которой гражданам даны пояснения о возможности предоставления жилых помещений специализированного (маневренного) фонда. На момент встречи, присутствующие граждане от предоставления маневренного фонда отказались.

По информации Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки всем пострадавшим от пожара будет оказана материальная помощь.