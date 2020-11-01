Уехали за дочерью - вернулись на пепелище: жильцы сгоревшего дома на Пионерской в Самаре рассказали об ужасных потерях

Это все, что осталось от деревянного строения Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Страшный пожар в деревянном двухэтажном доме на ул. Пионерская в Самаре в ночь на 1 ноября оставил без крыши над головой восемь семей. Дом собирались сносить еще весной - к лету жильцам обещали переезд, выплату вознаграждения за изъятие квадратных метров. Из-за коронавируса сроки сдвинулись - а вот теперь люди остались не только без своих квартир, но и без всех вещей. "КП-Самара" пообщалась с погорельцами, которые сейчас надеются только на помощь местных властей. И почти без сомнений утверждают: такой пожар мог быть только поджогом.

Жильцы весь день разбирали завалы в надежде спасти хоть что-то Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

"Сарай не мог загореться просто так"

К вечеру около чернеющего на фоне неба сгоревшего остова деревянного дома топчутся только полицейские, призванные охранять имущество людей от вандалов, и несколько жильцов. Двое мужчин копаются в сарае. Ольга Симонова стоит у дверей своей квартиры на первом этаже. Ее не было дома, когда все это произошло: уехала гостить к детям на выходные и о пожаре узнала по телефону, от соседей. Сразу рванула сюда, к дому, но спасать было практически нечего.

- Слава Богу, все спаслись, люди все успели выскочить. Жильцов квартиры, которая рядом с местом, где начался пожар, дома не было, а остальные успели соориентироваться, когда услышали треск, почувствовали запах. У нас здесь много кто с детьми - но все выскочили, кто-то даже собраться успел - по крайней мере ценности и документы взять. Но горел дом страшно. И ведь неоткуда было огню взяться в сарае - там ни проводки, ничего нет, - говорит женщина.

Жители дома вывозят все самое дорогое, опасаясь грабителей Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Сами жильцы между собой проговаривают версию: поджог. Их жизнь на отшибе - почти у реки, на "сладком" месте научила - ничего хорошего ждать не приходится. Как будто видели молодежь, которая ходила у забора со стороны затона, игрались-шушукались. Может, с той стороны и прилетел факел или спичка? К тому же те, кто видел пожар, говорят - уже очень быстро все загорелось, ярко, как будто облито было. И как будто специально выбрали такой день, когда не было владельцев одной из квартир на первом этаже дома - чтобы обошлось без жертв.

"Потеряли архивные фотографии, историю всей жизни"

Среди обитателей злополучного дома - семья актеров драматического театра, заслуженный артист Самарской области Владимир Сапрыкин и Влада Фидиппова. В этом доме по улице Пинерская, 89 они прожили практически 20 лет, после переезда из Сызрани. Семья занимала первый этаж - часть комнат окнами выходила на дорогу, часть - за дом. Именно в подсобных строениях, которые принадлежали им, и вспыхнул огонь, охватил дом сначала с тыльной части... Поэтому в части комнат сгорело все, вещи во второй пострадали скорее от воды. Да и ходить по дому страшно - кажется, что прямо сейчас обрушатся на голову балки.

Пожар начался здесь - в подсобных строениях, где небыло ни электричества, никаких приборов Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

- Мы ездили за дочерью и о пожаре узнали уже в дороге. Приехали на пепелище: подъезжаем к объятому огнем дому, вокруг суетятся пожарные, плачут соседи... И мы стоим и прощаемся со всем. У нас сгорели документы, архивные фотографии, сценические костюмы, гитара дочери, электрическое пианино все залитое. Половина жизни - большая ее часть просто ушла в прошлое, - уже практически без эмоций рассказывает Влада Валерьевна.

Замечательные актеры остались без крыши над головой и практически без вещей Фото: Личный архив

Их дом должны были снести уже в этом году. Он попал в зону интересов строительства кольцевой развязки на новой трассе соединяющей мосты - Южный, Кировский, Фрунзенский.

- Нам еще в феврале все объяснили, что будут выкупать жилье по рыночной цене, по количеству квадратных метров, что уже летом мы переедем, а тут стройка будет. Но потом из-за коронавируса все сроки сдвинулись, нам сказали, что есть более первоочередные проекты. А теперь такое случилось. Мы не верим, что само все могло загореться, - говорит актриса.

Уже в понедельник жителей позвали в городскую администрацию, там озвучат - на что они могут рассчитывать. Сейчас же все разъехались по родным и знакомым. Владимиру и Владе помогли коллеги - спасти из завалов единицы оставшихся вещей. Жить они пока будут в "дежурной" квартире театра.

- Уже сегодня Владимиру Васильевичу позвонил губернатор Дмитрий Азаров, он в курсе проблемы, мы надеемся, что со всем разберутся. Конечно, многого не вернуть - что-то дело наживное, что-то придется восстанавливать по архивам друзей, родителей, коллег. Очень больно, когда так жизнь рушится, - говорит Влада Филиппова.

Все квартиры буквально пропахли гарью Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

На это же надеются и другие жители сгоревшего дома. У семей с детьми свои проблемы - хорошо, пока каникулы, но через неделю снова в школу. А спасти удалось далеко не все учебники. Да и как в осени скитаться по чужим домам? И уезжать далеко от школы, из привычного района тоже не хочется.

КП-Самара будет следить за тем, как решают судьбу погорельцев. Если вы хотите помочь людям, оставшимся без жилья, обращайтесь в редакцию КП-Самара:

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