Тольяттинец организовал банду, которая держала в страхе все аптеки города

Мужчина, создавший две вооруженные банды, совсем не похож на преступника Фото: соцсети

Налетчиков выдал поход на кладбище и цветы

Полицейские разбираются в обстоятельствах преступлений, которые совершали двое уголовников в Тольятти. Весной этого года неизвестные мужчины держали в страхе все аптеки города. Они заходили в магазины лекарств с оружием и требовали деньги.

— Первый разбой был совершен ими 15 марта. Вооруженные преступники в масках ворвались в «Виту-экспресс» на улице Мира и потребовали у женщины-кассира деньги. Тогда они забрали 62 тысячи рублей, — поделились с корреспондентом «КП-Самара» правоохранители.

Последний налет злодеи провернули 9 мая, в День Победы. Именно тем праздничным утром их поймали сразу после визита в «Виту» на Революционной. Вышли на след подозреваемых оперативники незадолго до этого — благодаря внимательному продавцу цветов.

— Как показали камеры наблюдения, после одного из эпизодов они пошли на кладбище и заглянули в лавку, где работает это человек. Он подтвердил, что двое ранних посетителей купили у него искусственные розы, только накануне поступившие в продажу. Их нашли на могиле женщины, сын которой ранее отбывал наказание в колонии. За ним стали наблюдать, а 9 числа задержали с поличным, как и его сообщника, — объяснили сыщики.

Не учились на своих ошибках

Со временем стражи порядка находили все новые факты и 5 ноября присвоили задержанным почетный статус «банды», возбудив уголовное дело по статье 209 УК РФ. Организатором назвали 41-летнего Илью Сидякина, судя по его странице в социальных сетях — примерного семьянина и любящего отца.

Разбойников поймали с поличным Фото: ГУ МВД России по Самарской области

— В феврале-марте этого года он создал вооруженную преступную группу, в которую также вошел 52-летний Александр Сухов, с которым они познакомились в местах лишения свободы. Оба сидели за разбои и убийства. С марта по май ими было совершено как минимум 4 нападения на сетевые аптеки «Вита-экспресс», похищено более 153 тысяч рублей, — поделился с «Комсомолкой» собственный источник.

Сидякин и Сухов для реализации своих целей запаслись солидным арсеналом оружия. В их распоряжении имелись два обреза охотничьих ружей, столько же пистолетов, более ста патронов, глушители. Для конспирации они использовали медицинские маски и перчатки. К слову, поставщиков боеприпасов силовики уже установили, сейчас они дают показания.

Руководил действиями банды именно Сидякин. Опыта в этой сфере у него достаточно. В 2005 году он, будучи охранником одного из местных ЧОПов, организовал серию нападений на залы с игровыми автоматами. Участники его прошлой команды действовали по той же схеме — врывались в учреждения и, угрожая персоналу расправой, требовали выручку. Один из помощников Ильи тогда во время стычки застрелил жителя Жигулевска.

Налетчиков на аптеки выдали эти цветы Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Сейчас «аптечные разбойники» находятся в СИЗО. Не исключено, что в рамках расследования сотрудники МВД выявят еще неизвестные случаи их преступной деятельности. «Комсомольская правда» будет следить за развитием событий.

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