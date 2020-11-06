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Тольяттинец организовал банду, которая держала в страхе все аптеки города

В 2005 году Илья Сидякин создал группировку, терроризирующую игорные заведения, спустя 15 лет он попался на нападениях на продавцов лекарств
Михаил ГОРЮНОВМихаил ГОРЮНОВ
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Мужчина, создавший две вооруженные банды, совсем не похож на преступника

Мужчина, создавший две вооруженные банды, совсем не похож на преступника

Фото: соцсети

Налетчиков выдал поход на кладбище и цветы

Полицейские разбираются в обстоятельствах преступлений, которые совершали двое уголовников в Тольятти. Весной этого года неизвестные мужчины держали в страхе все аптеки города. Они заходили в магазины лекарств с оружием и требовали деньги.

— Первый разбой был совершен ими 15 марта. Вооруженные преступники в масках ворвались в «Виту-экспресс» на улице Мира и потребовали у женщины-кассира деньги. Тогда они забрали 62 тысячи рублей, — поделились с корреспондентом «КП-Самара» правоохранители.

Последний налет злодеи провернули 9 мая, в День Победы. Именно тем праздничным утром их поймали сразу после визита в «Виту» на Революционной. Вышли на след подозреваемых оперативники незадолго до этого — благодаря внимательному продавцу цветов.

— Как показали камеры наблюдения, после одного из эпизодов они пошли на кладбище и заглянули в лавку, где работает это человек. Он подтвердил, что двое ранних посетителей купили у него искусственные розы, только накануне поступившие в продажу. Их нашли на могиле женщины, сын которой ранее отбывал наказание в колонии. За ним стали наблюдать, а 9 числа задержали с поличным, как и его сообщника, — объяснили сыщики.

Не учились на своих ошибках

Со временем стражи порядка находили все новые факты и 5 ноября присвоили задержанным почетный статус «банды», возбудив уголовное дело по статье 209 УК РФ. Организатором назвали 41-летнего Илью Сидякина, судя по его странице в социальных сетях — примерного семьянина и любящего отца.

Разбойников поймали с поличным

Разбойников поймали с поличным

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

— В феврале-марте этого года он создал вооруженную преступную группу, в которую также вошел 52-летний Александр Сухов, с которым они познакомились в местах лишения свободы. Оба сидели за разбои и убийства. С марта по май ими было совершено как минимум 4 нападения на сетевые аптеки «Вита-экспресс», похищено более 153 тысяч рублей, — поделился с «Комсомолкой» собственный источник.

Сидякин и Сухов для реализации своих целей запаслись солидным арсеналом оружия. В их распоряжении имелись два обреза охотничьих ружей, столько же пистолетов, более ста патронов, глушители. Для конспирации они использовали медицинские маски и перчатки. К слову, поставщиков боеприпасов силовики уже установили, сейчас они дают показания.

Руководил действиями банды именно Сидякин. Опыта в этой сфере у него достаточно. В 2005 году он, будучи охранником одного из местных ЧОПов, организовал серию нападений на залы с игровыми автоматами. Участники его прошлой команды действовали по той же схеме — врывались в учреждения и, угрожая персоналу расправой, требовали выручку. Один из помощников Ильи тогда во время стычки застрелил жителя Жигулевска.

Налетчиков на аптеки выдали эти цветы

Налетчиков на аптеки выдали эти цветы

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Сейчас «аптечные разбойники» находятся в СИЗО. Не исключено, что в рамках расследования сотрудники МВД выявят еще неизвестные случаи их преступной деятельности. «Комсомольская правда» будет следить за развитием событий.

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