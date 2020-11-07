Задержан владелец подпольного хостела в Самаре, где в пожаре погибли 4 человека

В Самаре сгорел дом и погибли четыре человека. Фото : ГУ МЧС РФ по Самарской области

В Самаре задержали владельца здания, где в утреннем пожаре 7 ноября 2020 года на улице Промышленности погибли четыре человека. Их тела нашли пожарные уже локализовав огонь. Они серьезно обгорели. В отношение владельца здания сейчас возбуждено уголовное дело - за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Его допрашивают.

Пожар в здании, где на первом этаже находится автомойка, а на последнем - в пристроенной деревянной мансарде - жили люди, начался в 8.34 утра. Пожарные приехали достаточно быстро, но огонь охватил уже 150 кв.м. территории. В больнице оказались люди, которые выпрыгивали из огня. По последним данным спаслись из пожара пять человек - мужчины, в возрасте от 19 до 43 лет.

Не все погибшие идентифицированы. Предварительно, следователи рассказали, что двое из них - мужчины 1998 и 2000 года рождения. Личности еще двоих погибших устанавливаются.

Также следователи сообщили, что некоторые пострадавшие жили в этом доме по временной регистрации. Официально хостел или гостиница в здании по ул. Промышленности, 33 не зарегистрирован. Однако, соседи и фотографии с места событий указывают на то, что здесь проживали люди, в основном - трудовые мигранты.

Вот так выглядит третий этаж изнутри. Фото: следком

Сейчас ведется расследование уголовного дела, специалисты собирают всю информацию. Ход расследования контролирует руководитель следственного управления.

Напомним, что предварительной причиной пожара назвали неисправность проводки. Все дело в том, что она была подключена кустарным способом, на месте ЧП нашли скрутки.

Здесь мы подробно рассказывали обо всех последних новостях по теме.

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