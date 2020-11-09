Как сохранить отношения в условиях карантина

В 2020 году все население планеты встряхнуло уже несколько раз. Одним из сложнейших этапов этого года стал карантин. Локдаун обнажил главные проблемы нашего общества – мы не умеем выживать в стрессовых условиях рядом даже с любимыми и близкими людьми.

Для того, чтобы пережить карантин и не разругаться с семьей, нужно проявить чудеса терпения. Логично предположить, что после завершения эпидемии коронавируса весь мир ждет волна разводов. Поэтому психологи рассказывают, что нужно делать для того, чтобы сохранить и даже улучшить отношения за время самоизоляции.

Запереть людей дома – это серьезный шаг. Население чувствует огромную ответственность, а также вынуждено терпеть большие испытания – как для отношений, так и для финансового благосостояния.

Психологи утверждают, что, если человек находится в состоянии неопределенности, его восприятие разных раздражителей значительно ухудшается. Он начинает больше ругаться, критиковать и укорять других людей – даже за то, на что в других условиях совершенно не обратил бы внимание. И в том случае, если между двумя людьми уже есть небольшая трещина, даже незначительный бытовой конфликт приведет к дальнейшему отдалению друг от друга. Все люди решают проблемы по-разному – одна и та же ситуация может в корне иначе восприниматься двумя даже близкими людьми.

Команда портала Intrigue Dating убеждена, что в период карантина критически важно проявлять терпение. Компетентные психологи выражают аналогичное мнение.

Один из важнейших советов, которому стоит последовать для того, чтобы сохранить семью в период карантина – нельзя зацикливаться на себе. Естественно, это физиология – в стрессовой ситуации человек всегда думает в первую очередь о себе. Мозг смотрит на происходящее вокруг с точки распознавания угроз и опасностей, даже на поведение и поступки партнера. Это сбивает с толку и делает людей вспыльчивыми. Единственно верное решение проблемы на данном этапе – обращать внимание на то, что у нас есть. Можно сколько угодно тратить время на то, чтобы сожалеть о том, чего на данный момент у нас нет, но в условиях локдауна от этого ничего не изменится. Лучше сделать акцент на том, на что можно повлиять: на собственном поведении и проявлении эмоций.

Психологи убеждены, что даже в случае частичного или полного ограничения свободы очень важно отдыхать друг от друга. Не стоит забывать о себе и своих потребностях – необходимость побыть наедине с собой никто не отменял.

Отличным решением будет составить график, удобный каждому члену семьи. Он обязательно должен включать время работы, отдыха и отрезок времени, который супруги могут уделить друг другу.

Последний пункт – это обязательное условие. Психологи единогласны во мнении, что в условиях карантина паре стоит обязательно ежедневно выделять хоть небольшой отрезок времени для того, чтобы уделить друг другу внимание. Таким образом можно не просто сохранить, но и улучшить отношения в период самоизоляции. Стрессовые ситуации являются проверкой отношений – нужно научиться только присутствовать в моменте и проявлять терпение.

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