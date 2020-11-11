Футбольный клуб «Теленет» празднует пятилетие!

Футбольный клуб «Теленет» - чемпион Любительской Футбольной Лиги г. Самары 2018 – 2019 гг. Фото из архива Любительской Футбольной Лиги г. Самары и ФК «Теленет»

Самара живет футболом! Кроме всеми любимых «Крыльев», в городе сотни команд выходят на поле побороться за победу. Уровень любительского футбола растет из года в год -приходят новые игроки, создаются новые команды, многие компании поддерживают любительский спорт и создают свои клубы. Накал страстей в финальных играх не уступает мировым чемпионатам.

В 2015 году в самарском любительском футболе появилось новое имя - футбольный клуб «Теленет». Он объединил опытных спортсменов и молодых игроков, только начинающих путь в спорте. За пять лет из команды-новичка вырос чемпион любительского футбола Самары!

7-й открытый турнир Самарской области по мини-футболу среди мужских команд, посвященный памяти ветеранов самарского футбола 2015 г. Фото из архива Любительской Футбольной Лиги г. Самары и ФК «Теленет»

Александр ЧИЧАЕВ, директор ООО «Теленет»: «Мы хотели объединить людей, которые отдали часть жизни самарскому футболу, и дать им возможность заниматься любимым спортом. Создали команду для участия в любительских соревнованиях, и это стало для ребят мощным стимулом. У бывших профессионалов достаточно сил и энергии, чтобы продолжать играть. В итоге получился некий сплав опыта и молодости, выстроился процесс, в котором поигравшие спортсмены передают мастерство молодым и помогают им реализовать себя в спорте».

Первый турнир, в котором участвовал ФК «Теленет», - турнир ветеранов «Крыльев Советов» в 2015 году. Проба сил оказалась успешной, команда одержала победу. После этого приняли решение участвовать в городском чемпионате Любительской Футбольной Лиги Самары. В 2016 году ФК «Теленет» завоевал Кубок Чемпионата среди любительских команд города. В сезоне 2016 - 2017 гг. стал серебряным призером Первенства и Кубка Самары по мини-футболу среди мужских команд.

Футбольный клуб «Теленет» в Чемпионате Самары по мини-футболу 2016-2017 гг. Фото из архива Любительской Футбольной Лиги г. Самары и ФК «Теленет»

Денис Потапкин, главный тренер ФК «Теленет»: «В жизни клуба происходило много изменений: менялась форма, организация игр и тренировочного процесса, появился определенный авторитет в футбольном мире города. Нас долго воспринимали как команду-претендента, мы показывали неплохие результаты, но оставались в шаге от медалей. Анализировали неудачи, принимали участие в разных турнирах города и более низкие лиги выигрывали без проблем, но самый главный трофей оставался недостижимым».

Наконец, в сезоне 2018-2019 футбольный клуб «Теленет» стал Чемпионом Любительской Футбольной Лиги Самары. Сезон был трудным, участвовало рекордное количество команд, но ФК «Теленет» завоевал чемпионский титул, не проиграв ни одного матча и обойдя сильнейших соперников.

Встреча игроков ФК «Теленет» с директором ООО «Теленет» Александром Чичаевым. Фото из архива Любительской Футбольной Лиги г. Самары и ФК «Теленет»

Денис Потапкин: «В начале сезона 2018 – 2019 гг.мы сами рассчитывали максимум на место в тройке, но в какой-то момент почувствовали вкус победы, и у нас получилось ее не упустить. Эта победа стала итогом всей многолетней работы клуба, не могу сказать, что она досталась нам легко. Мы выкладывались в каждом матче, но судьба титула решилась буквально на последних минутах финальной встречи».

Сейчас ФК «Теленет» принимает участие в чемпионате Любительской Футбольной Лиги Самары, в розыгрыше Кубка. Многие игроки клуба параллельно ведут тренерскую работу в детских командах – чемпионы воспитывают будущих чемпионов. Игроки команды не спешат загадывать, каким будет финал сезона 2019-2020 – прогнозы в этом году – дело неблагодарное, но цель одна – побеждать.

Футбольный клуб «Теленет» в Кубке Самары среди любительских команд 2016. Фото из архива Любительской Футбольной Лиги г. Самары и ФК «Теленет»

Денис Потапкин: «Мы настраиваемся не на сезон, а на каждый матч, и наша главная задача – побеждать в каждой игре. Мы будем бороться за завоевание очередного титула, но не загадываем, каким он будет. Будем развивать любительский футбол, привлекать больше людей в футбольный клуб «Теленет». Мы благодарны компании «Теленет» за сотрудничество, оно приносит пользу всему городскому спортивному сообществу в целом. «Теленет» также является партнером Городской и Областной федерации футбола. Важно, что бизнес поддерживает футбол и дает людям стать частью этого прекрасного вида спорта».

Александр ЧИЧАЕВ: «Мы видим, как растет уровень любительского футбола, все больше команд принимает участие в соревнованиях. Я сам в прошлом играл в футбол, выступал за Самарскую область и знаю, что для огромного числа людей этот вид спорта является частью жизни. Развивать любительский футбол необходимо - это самый массовый вид спорта, пропаганда здорового образа жизни, общение, а еще без любительского спорта невозможно существование профессионального спорта, эта та среда, в которой вырастают будущие чемпионы».