Матч «Краснодара-2» и «КС» закроет для обеих команд первый круг. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Прогноз на матч 21 тура ФНЛ Краснодар-2 – Крылья Советов 11 ноября 2020 – 0:2.

Российская премьер-лига берет паузу на матчи сборных, но ФНЛ передышку делать не планирует, поэтому внимание многих любителей футбола в России переключится на лучшую лигу мира. А там есть на что посмотреть. Например, на встречу «Краснодара-2» и «Крыльев Советов».

Самарцы продолжают преследовать «Нижний Новгород» и «Оренбург», которые занимают места, дающие прямые путевки в РПЛ. От первого «Крылья» отстают на три очка, от второго – на одно.

Самарцы довольно долго шли без осечек, накопив в ФНЛ и Кубке России серию из 14 матчей без поражений. Однако потом случилось «Торпедо». «Крылья» проиграли «автозаводцам» в Москве 1:3 и рухнули с первого места, на которое только-только взобрались, в зону стыковых матчей.

В прошлом туре самарцы снова принялись набирать очки. В областном дерби подопечные Игоря Осинькина разбили тольяттинский «Акрон» 3:0. Матч складывался по худшему для тольяттинцев сценарию – пенальти в свои ворота, два быстрых гола и два удаления за игру. «Крылья» могли забивать и больше, но конвейер по производству голов заглох, когда Игорь Осинькин решил дать отдохнуть Антону Зиньковскому и Ивану Сергееву.

«Краснодар-2» в этом году выступает неровно. Молодежь «быков» чередует победы с поражениями и ничьями. Правда, в последнее время три очка «Краснодар-2» добыть не может. Последняя победа была 13 октября над «Томью». А потом – три безголевые ничьи (с «Иртышом», брянским «Динамо» и «Текстильщиком») и два сокрушительных поражения (0:5 от «Нефтехимика» и 0:4 от «Алании»). В итоге «Краснодар-2» оказался на 14-ом месте.

«Крылья Советов» безоговорочные фавориты встречи. Скорее всего, матч закончится уверенной победой самарцев со счетом 2:0 или крупнее.