Залезут в долги ради социалки: каким будет бюджет на 2021 год в Самарской области

Стало известно, на что потратят бюджетные деньги в 2021 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

10 ноября на расширенном заседании правительства Самарской области министр управления финансами Андрей Прямилов представил общественности проект бюджета региона на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Документ пока не окончательный – в ближайшем будущем он поступит на обсуждение в Самарскую губернскую думу, где депутаты выскажут свои замечания и внесут поправки. Кроме того, в областном бюджете пока не учтены традиционные безвозмездные поступления из федеральной казны – эти суммы будут известны позже, после принятия бюджета РФ. Тем не менее, основные параметры главного финансового документа на предстоящий год уже обозначены. Журналист «КП-Самара» изучила проект бюджета и выделила несколько важных особенностей документа.

Доходы снизятся, госдолг вырастет

Власти предполагают, что доходы областного бюджета в 2021 году неизбежно уменьшатся – скажутся последствия пандемии коронавируса. Так, финансисты подсчитали, что по сравнению с 2019 годом прогноз доходов на 2021-й снизился на 14,1 миллиарда рублей – это 13,2% от общего объема. В 2021 году область должна получить 142, 112 млрд рублей. Из них 18,7 млрд – средства дорожного фонда, более 46 миллиардов – налоги физлиц, 42,7 млрд – налог на прибыль организаций.

Сумма запанированных расходов несколько больше – 149,874 млрд. Таким образом, ожидается, что бюджет региона в следующем году будет дефицитным. Дефицит составит 7, 76 млрд.

Увеличится и госдолг Самарской области. На 1 января 2020 года он составлял 49,3 млрд рублей. По прогнозам экономистов, на 1 января 2021 года он составит 55,5 миллиардов рублей, а к 1 января 2022-го – уже 63,4 миллиарда. Однако основную часть долга составят не кредиты коммерческих банков, а гособлигации. Это более дешевые деньги, а значит, нагрузка по обслуживанию госдолга не будет для Самарской области непомерной.

Бюджет 2021 года будет дефицитным Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Социальный приоритет

Две трети содержимого областного «кошелька» власти собираются потратить на социальные нужды, причем суммы социальных обязательств по сравнению с 2020 годом вырастут на два миллиарда. Среди заявленных первоочередных статей расходов – фонд оплаты труда бюджетников, расходы на ОМС для неработающего населения, меры соцподдержки. В общей сложности на это понадобится 106,9 миллиардов. В частности, будут проиндексированы на 5,5 процентов зарплаты тем бюджетникам, которые не попали под майские указы президента.

На соцподдержку детей направят 8,6 млрд, пожилых – 7,9 млрд. На горячее питание для детей с ограниченными возможностями здоровья выделят 209 миллионов, на подарочные наборы родителям первенцев – 124 миллиона. В общей сложности на социальную политику направят 28,9% бюджета – это 43,2 миллиарда рублей.

Еще 27,6% бюджета - 41,36 млрд рублей в 2021 году потратят на образование. В основном деньги потратят на финансирование школ и колледжей. На 2,9 миллиарда купят учебники, 188 миллионов потратят на стипендии для одаренных ребят и поощрения преподавателей и ученых.

На культуру в 2021 году потратят 2,2 миллиарда, на физкультуру и спорт – 4,4 млрд.

На поддержку экономики направят 27,7 миллиардов, из них 18,7 миллиардов – на дороги (в том числе почти 10 миллиардов на ремонт и строительство дорог), 1,7 млрд – на поддержку сельского хозяйства и 1,5 миллиарда на транспорт.

Более 1,6 миллиардов рублей направят на переселение жителей региона из аварийного жилья, 943 миллиона – на решение проблем обманутых дольщиков. Около миллиарда рублей выделят на обеспечение квартирами детей-сирот.

Серьезные средства выделят на здравоохранение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Миллиарды на страховки, миллионы на лекарства

Серьезные средства выделят на сферу здравоохранения - 22,9 миллиардов рублей. Из них больше половины, 12,5 миллиардов будут направлены на страховые взносы по ОМС для неработающего населения.

На укрепление материально-технической базы больниц и поликлиник выделят 6,9 млрд рублей. 806 миллионов будет потрачено на высокотехнологичную медицинскую помощь – на эти деньги планируют провести около пяти тысяч операций. 717 миллионов потратят на обеспечение льготников лекарствами, 155 миллионов – на меры соцподдержки для медработников. Размер инвестиций на новое строительство больниц и поликлиник на три ближайших года составит 894 миллиона рублей, на эти деньги будет построено шесть объектов.

- В 2020 году из областного бюджета было потрачено 12,7 миллиардов на меры по борьбе с коронавирусом, - отметил Андрей Прямилов. – Еще около 10 миллиардов поступили из федерального центра. В 2021 году также запланированы серьезные средства на эти цели. Кроме того, мы рассчитываем на федеральные деньги по программе модернизации поликлиник.

Сэкономят на неторопливых

Но на некоторых направлениях бюджету все-таки придется экономить. Уже понятно, что размер бюджетных инвестиций в строительство снизится. На три ближайших года на эти цели выделят всего 16 миллиардов. Больше всего денег из них потратят на строительство новых спортивных объектов – на 3 миллиарда построят 7 объектов. 17 объектов на 2,8 млрд построят в сфере образования. 2,1 млрд потратят на модернизацию и строительство 71 объекта ЖКХ, 1,6 млрд – на 6 объектов культуры.

Чтобы оптимизировать и без того внушительные расходы, Андрей Прямилов предложил вычеркнуть из бюджета 2021 года траты на те проекты капстроительства, по которым до 1 декабря 2020 года не будет готова проектная документация. Глава региона это предложение поддержал.

- Бюджет на 2021 год носит четкую социальную направленность, для нас это защищенные статьи расходов, мы не собираемся их сокращать. Все свои обязательства область выполнит, - пообещал губернатор Дмитрий Азаров.